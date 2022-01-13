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加拿大怪病襲年輕族群！神經系統退化致死 罪魁禍首疑似這海鮮

香港01 / 記者劉淑文／報導
加拿大示意圖。 圖／新華社
加拿大示意圖。 圖／新華社

加拿大最近爆出怪病！當地新不倫瑞克省（New Brunswick）衛生機構Vitalité Health Network有員工匿名透露，越來越多年輕人患一種奇怪的神經系統退化症疾病，且病情惡化非常快速。而官方宣稱有48宗病例，8人死亡。惟有員工匿名透露，患者或多達150人，連照護者也染病，顯示此病或由環境觸發，但當局拒絕進行相關檢測。

據英國《衛報》報導，該衛生機構員工匿名指出，很多先前沒有健康問題的年輕病患也開始出現一系列症狀，包括失眠、體重迅速減輕、有幻覺、思考困難及行動能力下降等。

病患於初期會有無法解釋的疼痛和痙攣，此外，個人行為亦有變化，而這些病徵可能會被誤診為焦慮或抑鬱。值得注意的是，病情發展從18至36個月的期間，患者將開始呈現肌肉萎縮、流口水、牙齒顫抖、認知能力下降等症狀，有些人甚至有蟲子爬在身上的幻覺。

新省官方表示去年初春至今只有48人感染此疾病，但消息人士指出，染疫人數已攀升多達150例。至少9宗被記錄病例中，有2名密切接觸者沒有遺傳關聯，但都出現症狀，反映疾病可能與環境因素有關。

當中一名男子出現癡呆和運動失調（ataxia）症狀，照顧他的妻子突然出現失眠、肌肉萎縮、癡呆和幻覺症狀，情況比丈夫更差；一名30多歲女子染病後不能言語，須透過喉管被餵食，並不斷流口水。她的看護人為一名20多歲的護士學生，最近開始認知能力下降。

然而，官方說去年10月的8起死亡個案都是誤診所致，指患者死於已知且彼此不相關的疾病。不過，熟悉這些病例的專家感到不安，主要因為病患的年紀都很輕，而神經疾病極少出現在年輕人身上。一位專家認為政府所謂誤診的說法令人質疑。

加拿大公衛機構專家認為，神經毒素BMAA有可能是怪病的源頭。曾有研究在龍蝦體內發現高濃度BMAA，而捕龍蝦是新不倫瑞克省許多沿岸地區的主要產業。

有死者家屬要求檢查死者體內是否有神經毒素，但被官方拒絕；死者家屬猜測，官方努力排除民眾集體罹患怪病，可能是出於政治動機。

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文章授權轉載自《香港01》

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