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清潔大型攪拌機遇同事誤觸開關 麵包廠女工被絞入機器當場慘死
亞塞拜然發生恐怖工業意外！當地媒體取得事發時的短片，可見女工夏莎露華（Matanat Hasanova）清潔大型攪拌機時，旁邊的同事錯誤啟動攪拌機，令她立即被絞入機器，當場血花四濺，失去知覺手腳下垂，最終死亡，附近同事目擊事件後十分慌張。報道指，有關部門現正調查事件。
夏莎露華年約50歲，於1971年出生，受職於該間麵包廠任職工人。綜合事發短片及當地媒體報道，夏莎露華當時向前彎腰，清理攪拌機底部，1名手持拖把的同事其間走到機器的按鈕位置，數秒之後就意外地啟動了攪拌機。夏莎露華還沒有反應過來的機會，她的手就被扯進攪拌機內並轉了數圈直至機器停下，四肢下垂沒有反應，最終死亡。意外發生期間曾經有血液濺出，地板亦有大灘血迹。
意外後立即有1名男子過來查看，其後再有更多員工過來，他們看到夏莎露華出事之後都表現得十分害怕，有人抱頭痛哭，有人大跳大叫，亦有人不敢直視。當地部門現已立案調查，認為有人違反保護勞工規則導致疏忽殺人，案件正在調查中。
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文章授權轉載自《香港01》
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