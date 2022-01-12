「救命！我好害怕」10歲女童被爸爸殺害 死前發出救援簡訊

英國10歲女同的佩琪（Paige Bolton）去年初在47歲父親蓋里（Garry Bolton）將他們兩人反鎖在浴室之前，傳送求救簡訊給阿嬤：「救命，我好害怕」，最後仍不幸葬身在家中火海。

日前法官在聽證會上指出，蓋里當時鎖上家門，關閉火災警報器，還拿障礙物檔住走廊，再將自己和女兒反鎖在浴室裡。

火災發生後，消防員趕赴現場在浴室浴缸裡尋獲兩人。蓋里在現場宣告死亡，佩琪則是急救45分鐘無效，在醫院宣告死亡。

驗屍官表示，這對父女死於一氧化碳中毒，原因可能是「蓋里當天早上在主臥室蓄意引燃的大火」。

佩琪阿嬤說當天起床就看到佩琪的簡訊寫著：「救命，救命，我好害怕，爸爸嚇到我了。你為什麼不能幫我？」蓋里還發訊息給佩琪45歲的母親雀麗（Cherie Rangeley），詛咒對方死於車禍。

聽證會上提到蓋里多年來一直因為外表而受到言語霸凌，佩琪在學校也會被嘲笑是「智障的女兒」。蓋里心理健康狀況惡化，並有焦慮、自卑和偏執等症狀。

佩琪的家人曾在2009年失去佩琪的雙胞胎兄弟伊森（Ethan），當時伊森年僅6個月大，現在佩琪之死再次重創家人。