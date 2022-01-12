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護理師誤判產前陣痛為經痛....女囚馬桶生下死胎

聯合新聞網 / 綜合報導
護理師誤判女囚產前陣痛為經痛。圖／取自：ingimage（示意圖）
護理師誤判女囚產前陣痛為經痛。圖／取自：ingimage（示意圖）

英國30歲女囚包葳兒（Louise Powell）去年六月在獄中出血，護理師誤判經痛，豈料竟是「產前陣痛」。最後包葳兒在馬桶裡生下早產女嬰死胎。

報告指出，監獄工作人員和其他女囚事前都沒察覺包葳兒懷孕了，她本人也是到分娩時才知道自己懷有身孕。獄警在包葳兒陣痛2個多小時內致電值班護理師3次，但護理師在沒有親自探視、適當評估的情況下誤判為「經痛」。

這名女嬰為27至31週出生的早產兒，報告尚無法判斷，若當時包葳兒即時就醫，女嬰能否倖免於難。

包葳兒事後表示不能原諒監獄，揚言會採取行動，讓女囚未來不會再遇到類似「恐怖」的經歷。

包葳兒公開聲明中提到：「女兒死去的痛苦將伴我一生。當時我覺得快死了，向監獄求救卻沒獲得即刻援助。我希望為女兒伸張正義，其他女性就不必在監獄裡經歷這種恐怖事件了。」

此案促使英國國民保健署採取行動，讓所有女性受刑人入獄後進行妊娠測試。監獄工作人員也開始接受培訓，學習分辨產兆及受刑人意外分娩時採取的措施。

監獄 早產 護理師 經痛 受刑人 英國 馬桶 懷孕

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