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11年救1700隻瀕危奇異鳥 保育犬退休「可以好好窩沙發」

聯合新聞網 / 綜合報導
保育犬11年救1700隻瀕危奇異鳥。圖／取自stuff
保育犬11年救1700隻瀕危奇異鳥。圖／取自stuff

紐西蘭保育犬蓮恩（Rein）過去11年拯救1700隻瀕危的奇異鳥（Kiwi），今年一月光榮退休。

蓮恩和訓練員格雷厄姆（Iain Graham）長年保護最稀有的奇異鳥品種Rowi，增加奇異鳥數量。蓮恩值勤期間發現了1700隻奇異鳥，奇異鳥數量從160隻增加到600隻，並使得物種自2017年從「極度瀕危」回到「全國易危」類別。

格雷厄姆說，蓮恩7個月大時候就參加保育犬第1次考試，以保護犬來說是很年輕的歲數。

蓮恩主要任務是找到野生奇異鳥的卵帶回保育中心孵育，防止白鼬等捕食者獵捕奇異鳥幼雛。孵化後的幼雛會被帶到基督城野生動物保護機構生活2個月，再送回野生動物保護區Motuara。待奇異鳥長到足以抵禦捕食者，就會釋放到西海岸野外。

每隻被野放的鳥身上都裝有一個監測行為的機器，當鳥下蛋時保育人員就會利用儀器找到蛋，但蓮恩每次都能幫保育人員提前約半小時找到鳥的藏身之處。當蓮恩找到奇異鳥巢穴時，牠會停下來並用前腿指著標的。

蓮恩在長達6個月的繁殖季節馬不停蹄工作，剩下半年也不得閒，牠會前往Motuara監視幼雛，每隔12到14個還得找到須更換監視器電池的奇異鳥。

格雷厄姆認為蓮恩努力10幾年，是該好好休息了：「牠現在比以前更喜歡沙發。牠仍然會和我們一起遠足和露營，但牠退休後更能放鬆。」

保育犬主要任務是找到野生奇異鳥的卵帶回保育中心孵育。圖／取自stuff
保育犬主要任務是找到野生奇異鳥的卵帶回保育中心孵育。圖／取自stuff

野生動物保護區 紐西蘭 野放 監視器

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