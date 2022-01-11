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保持原樣就好！日本「絕望」成年禮 年輕一代憂前途

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
日本每年一月的第二個禮拜一為20歲年輕人的成年日，民眾穿上和服、西裝上街慶祝。（Photo by Derek A., aka iMorpheus on Flickr under C.C. License）
日本每年一月的第二個禮拜一為20歲年輕人的成年日，民眾穿上和服、西裝上街慶祝。（Photo by Derek A., aka iMorpheus on Flickr under C.C. License）

「保持原樣就好！」日本20歲的年輕人常於每年1月的第二個禮拜一歡慶成年日，如今卻遭到新冠肺炎疫情、惡化的人口結構與疲軟的經濟成長夾擊。學者指出，許多年輕一代因此不相信未來會有改善，轉向維持現狀、追求穩定的心態，選擇成為地方公務員、捧鐵飯碗的年輕人也愈來愈多。而殷鑑不遠，台灣如今也正面臨人口持續減少、老化的問題。

新冠肺炎添不確定

衛報》報導，往年1月的第二個星期一，日本剛滿20 歲的年輕人都會穿上他們最好的和服或西裝，聚集在全國各地歡慶一年一度的「成年日」。

然而，今年日本新冠肺炎疫情出現上升的趨勢，上週平均每日有超過4千人確診，使許多年輕一代決定不參加成人儀式。幾位日本學生指出，長期的遠距離教學對學習品質造成負面影響，更使得自己的工作前景更加渺茫。其中一位學生說，她對未來相當擔憂，「畢業後要找工作愈來愈難，不知道能否得到足夠的薪水，支付父母未來的養老金。」

人口結構持續扭曲

金融時報》報到，截至1日，日本邁入20歲的年輕人口降至120萬人，再創歷史新低，也代表日本勞動力人口再度縮減；日本2021年共有84萬名新生兒報到，生育率仍持續下降；同時，人口總數也呈逐漸下降的趨勢，自2008年1.28億人下降至去年1.26億人。

殷鑑不遠，台灣也面臨與日本相似的狀況。2021年台灣總人口較上一年減少18萬人，連續兩年台灣人口都出現負成長。據國發會推估，未來人口減少速度將日益增加，2070年恐降為1449至1716萬人，扶養比也將持續提高，每1位工作年齡人口都要扛1個依賴人口。

「保持原樣就好」

日本於2012年由民黨執政至今，面對始終沒有改善的大環境，新一代年輕人對執政黨的支持率卻相當高。日本中央學院大學教授中川淳司表示，此現象反應目前年輕人不願意接受變動的觀念，他們認為「經濟不會再好轉了，希望事情都能保持原樣就好。」

而研究指出，日本一直以來無法改善的人口困境，也造成了年輕一代追求穩定的心態，許多日本年輕人將地方公務員視為人生志業。日本青年會議理事室橋由紀表示，日本最新一代的成年人瀰漫著「絕望」的氛圍，她說，他們有「日本不會再崛起的感覺，因為打從出生以來，他們就沒有經歷過好轉的狀況，」

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