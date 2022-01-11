負債男警迅速還清改開公司 分享理財訣竅「如何管好你的錢」
英國32歲男性米歇爾（Brian Mitchell）日前分享他年薪23000英鎊（約合新台幣86萬元）卻在10個月內還清5000英鎊（約合新台幣18萬元）債務的撇步。
養育1個女兒的米歇爾2019年因線上博奕遊戲負債後，決定努力脫離債務危機。當時他以為靠著本業的警察薪水及伴侶兼職薪水能償還債務，最終欠下利率很高的卡債，陷入更淒慘的深淵。
米歇爾透露自己能在10個月內償還債務的三大因素：多加班賺加班費、在eBay販售不需要的物品、盡量兼差。
他還表示自己努力讀書並觀看YouTube影片學習理財知識：「增加財富的想法驅動我向前」。
米歇爾2020年還清債務後就辭職，與伴侶創辦了一家專營社交媒體業務和婚禮活動的公司。
米歇爾目前掌握財務狀況的重要秘訣包括：
‧詳列預算及個人資產負債表，想辦法開源節流：降低不必要的支出（如很少在看的電視頻道套餐），並藉由加班或副業來增加收入。
‧列出債務表，從最低金額排序到最高，並從金額最低的債務著手處理。
‧販售不需要/未使用的物品以快速獲得現金。
‧將錢畫分成不同用途：開不同的賬戶、設置各種基金（如婚禮基金）。
‧提前為聖誕節存錢：計算出下一個聖誕節的花費再除以12個月分，並在1月份就開始將錢存入「聖誕基金」裡。
‧寫購物清單（並堅持下去）：先回顧你過去3個月中平均花費，再訂定一個符合現實的金額來計畫每個月支出。
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