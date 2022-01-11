負債男警迅速還清改開公司 分享理財訣竅「如何管好你的錢」

英國32歲男性米歇爾（Brian Mitchell）日前分享他年薪23000英鎊（約合新台幣86萬元）卻在10個月內還清5000英鎊（約合新台幣18萬元）債務的撇步。

養育1個女兒的米歇爾2019年因線上博奕遊戲負債後，決定努力脫離債務危機。當時他以為靠著本業的警察薪水及伴侶兼職薪水能償還債務，最終欠下利率很高的卡債，陷入更淒慘的深淵。

米歇爾透露自己能在10個月內償還債務的三大因素：多加班賺加班費、在eBay販售不需要的物品、盡量兼差。

他還表示自己努力讀書並觀看YouTube影片學習理財知識：「增加財富的想法驅動我向前」。

米歇爾2020年還清債務後就辭職，與伴侶創辦了一家專營社交媒體業務和婚禮活動的公司。

米歇爾目前掌握財務狀況的重要秘訣包括：