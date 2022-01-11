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Uber司機跟乘客因暴風雪受困車中5小時 暖舉帶來意外驚喜
美國Uber司機威廉姆斯（DaVante Williams）上周與一名10多歲青少女乘客因大風雪受困在維吉尼亞州95號州際公路車陣中，最後威廉姆斯設法幫乘客脫困返家，還因自己的善行獲得一份新工作。
威廉姆斯表示乘客原本要搭乘火車回家，後來因為火車脫軌才改搭Uber，豈料車開上95號州際公路後沒多久，車子就動彈不得。兩人眼看等待時間分秒流逝，只好開始打電話跟親友報平安。
威廉姆斯透露，在車子裡5個半小時，這名乘客「情緒激動且不知所措」，他試圖安撫對方，還在電話中跟對方父母說會好好照顧他們的女兒。
威廉姆斯終於在隔天早上7點半左右找到了駛離公路的途徑，但離乘客家還有一段距離，且經過整晚塞車2人都筋疲力盡，威廉姆斯決定為乘客預定旅館房間，讓她好好休息。威廉姆斯甚至提議在道路暢通後免費開車送她回家。最終，乘客的家人來接她回家。
威廉姆斯慶幸自己是這名乘客的司機：「換做其他司機，我不確定會發生什麼……我覺得我出現在那裡是為了完成當時的任務。」
威廉姆斯不僅獲得Uber讚賞，Uber的競爭對手Ride Alto還提供他一份兼職的管理職位。
威廉姆斯說這段經歷讓他在日後上路前會考量更多：「我會先依據天候規劃額外措施。」
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