入住旅館豪華房反而省更多？ 女大生曝搬離學生宿舍的理由
英國北安普頓大學（University of Northampton）20歲女大生泰勒（Tigerlily Taylor）日前分享自己捨棄學生宿舍、搬進旅館年省4300英鎊（約合新台幣16萬元）的理由。
泰勒表示，疫情期間她不用每天都到學校上課，自然不用每天住校。學生宿舍一個月大間套房房租平均是620英鎊（約合新台幣23000元），而旅館一晚住宿費為35英鎊（約合新台幣1300元），她每週只須住1晚，每個月住旅館雙人房平均花費140英鎊（約合新台幣5200元）。
她每月旅館加上通勤費總共花費260英鎊（約合新台幣9700元），比起住學生宿舍省了360英鎊（約合新台幣13000元），算下來一年省4320英鎊（約合新台幣16萬元）。
英國許多大學生現在每週只需要到校幾天，其餘都在網上授課。若不是天天外宿，旅館依據入住天數付費的方式算下來可能更便宜。
但網友提到泰勒的省錢方式並不適用於天天都要住校的學生：「她每週只要外宿1天。學生宿舍算下來一天只要約21英鎊（約合新台幣790元），實際上還是比飯店一天住宿費便宜。」
學生除了能在住宿費精打細算，英國比價網MoneySuperMarket經理索希（Jo Thornhill）建議大學生可開一個學生銀行帳戶，因為銀行常會提供學生像是免利息透支服務這類方案，再來就是每個月要規劃預算：「花光錢很容易，但要先存錢添購必需品，有餘裕才買其他物品。」
@tigerlilytaylorx Money saving tips for uni students 💸 #uni #life #travelodge #Tigerpigdance #fyp #for #you #page ♬ sound ni grace - BENGBENGMARCOS
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