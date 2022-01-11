快訊

獨／境外移入暴增 北市聯醫中興院區專責護理師疑確診

龐建國12字訣別「不公不義的台灣，我生不如死！」

入住旅館豪華房反而省更多？ 女大生曝搬離學生宿舍的理由

聯合新聞網 / 綜合報導
女大生入住旅館豪華雙人房年省16萬。圖／取自tiktok
女大生入住旅館豪華雙人房年省16萬。圖／取自tiktok

英國北安普頓大學（University of Northampton）20歲女大生泰勒（Tigerlily Taylor）日前分享自己捨棄學生宿舍、搬進旅館年省4300英鎊（約合新台幣16萬元）的理由

泰勒表示，疫情期間她不用每天都到學校上課，自然不用每天住校。學生宿舍一個月大間套房房租平均是620英鎊（約合新台幣23000元），而旅館一晚住宿費為35英鎊（約合新台幣1300元），她每週只須住1晚，每個月住旅館雙人房平均花費140英鎊（約合新台幣5200元）。

她每月旅館加上通勤費總共花費260英鎊（約合新台幣9700元），比起住學生宿舍省了360英鎊（約合新台幣13000元），算下來一年省4320英鎊（約合新台幣16萬元）。

英國許多大學生現在每週只需要到校幾天，其餘都在網上授課。若不是天天外宿，旅館依據入住天數付費的方式算下來可能更便宜。

但網友提到泰勒的省錢方式並不適用於天天都要住校的學生：「她每週只要外宿1天。學生宿舍算下來一天只要約21英鎊（約合新台幣790元），實際上還是比飯店一天住宿費便宜。」

學生除了能在住宿費精打細算，英國比價網MoneySuperMarket經理索希（Jo Thornhill）建議大學生可開一個學生銀行帳戶，因為銀行常會提供學生像是免利息透支服務這類方案，再來就是每個月要規劃預算：「花光錢很容易，但要先存錢添購必需品，有餘裕才買其他物品。」

@tigerlilytaylorx Money saving tips for uni students 💸 #uni #life #travelodge #Tigerpigdance #fyp #for #you #page ♬ sound ni grace - BENGBENGMARCOS

宿舍 大學生 疫情 省錢 英國

延伸閱讀

女賣掉偷腥未婚夫70萬元傳家寶婚戒 網一面倒：渣男自找的

以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」

超摳肌肉男曝省錢術 只有2條內褲「聞聞沒味就繼續穿」

紐約女一個月生活費不到6000元 衛生紙也不買曝超狂省錢法

相關新聞

2021排第五！歐盟監測機構：過去7年創下史上最高溫

BBC報導，歐盟哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service）指出，過去7年是...

入住旅館豪華房反而省更多？ 女大生曝搬離學生宿舍的理由

英國北安普頓大學（University of Northampton）20歲女大生泰勒（Tigerlily Taylor）日前分享自己捨棄學生宿舍、搬進旅館年省4300英鎊（約合新台幣16萬元）的理由。

不能說的人：哈利波特20年與JK羅琳「魔王化」

「你竟敢用我發明的咒語對付我，波特？」這段石內卜教授的名言，是否真的血淋淋映照在《哈利波特》作者J·K·羅琳的身上？2022年元旦，HBO max上映了《哈利波特20 週年：重返霍格華茲》特輯，算是去年疫情之下，華納兄弟的代表作──為了《哈利波特》系列電影20周年，作出的盛大紀念。影片除邀請主要演員重聚回憶拍片種種之外，還有《哈利波特》帶給他們生命的各種影響。然而，不僅該預告片沒有羅琳的身影，正片內也只有引用她過去的資料畫面，引發不少媒體揣測——「羅琳該不會被自己的作品給『取消』」——的相關討論。

為親友策畫尋寶遊戲深入小島 男大生離奇在太平洋失蹤

美國加州一名21歲男大生杭特（Hunter Lewis）日前為親友策畫「尋寶遊戲」時，離奇消失在太平洋。

美57歲男子接受豬心移植 動物器官移植人類里程碑

美國外科醫師成功將基因改造豬的心臟移植到一名57歲男子身上，創醫學先例，有朝一日可望有助解決捐贈器官長期短缺的問題

醫學史首見！美國醫生移植豬心 搶救57歲垂死病患

美聯社報導，美國馬里蘭大學醫學中心的醫生將豬隻心臟稙到病患班奈特（David Bennett）身上，這是醫學史上首見，也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。