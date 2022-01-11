為親友策畫尋寶遊戲深入小島 男大生離奇在太平洋失蹤

美國加州一名21歲男大生杭特（Hunter Lewis）日前為親友策畫「尋寶遊戲」時，離奇消失在太平洋。

杭特12月30加州海岸出發，開始他策畫2年的尋寶遊戲，最後竟下落不明。他的父親科里（Corey Lewis）表示：「他就是那個消失的寶藏。」科里提到熱愛戶外運動的杭特原本預計前往離岸數百公尺的小島，但沒有如預期歸來，猜想他或許在沿海險惡的水域中遇到岩礁。

科里認為杭特活著的機會渺茫：「我只希望兒子回到他媽媽身邊安葬。」

杭特獨木舟部分殘骸和其他個人物品已被沖上岸，其中包括一個他和科里先前一起在海灘上發現的木製雪茄盒。

科里創建了一個臉書頁面，號召人們提供線索或伸出援手。該組織目前已有4千多名成員，有些人分享自己搜索附近的小徑和海灘的結果，科里也回報他的搜索進度。

科里指出：「我永遠不會停下腳步，我要帶杭特回家。」

外電報導，杭特夢想成為一名太空人，最近才被美國國家航空暨太空總署NASA科學太空人計劃錄取。