女賣掉偷腥未婚夫70萬元傳家寶婚戒 網一面倒：渣男自找的

美國一名27歲女性在婚禮前一個月發現29歲未婚夫出軌前女友，但她已支付了婚禮訂金20000美元（約合新台幣55萬元），未婚夫卻不願分擔費用，逼得該女性只得賣掉未婚夫曾祖母價值25000美元（約合新台幣70萬元）的傳家寶戒指來還債，此舉讓未婚夫勃然大怒。

原PO解釋，自己事先預告未婚夫，若他不願意一起負擔婚禮費用，她就會賣掉這枚戒指，但對方不僅不回覆，還告訴訴朋友他不在乎，認定原PO「肯定不會這麼做」。

原PO賣掉戒指後遭未婚夫怒罵，原PO家人也認為她「反應過度」。她詢問網友自己做錯了嗎？

網友一致認為原PO做了正確的事情，表示：「你賣戒指前已經警告他了，他還不當一回事是咎由自取」、「分手後應該歸還訂婚戒指和傳家寶。但對方在婚禮前1個月出軌還忽視你的訊息、拒絕分擔費用並嘲笑你，是他自己搞砸了」、「如果那枚戒指對他和家人來說意義重大，他應該不要把戒指留給一個他會欺騙的女人。」