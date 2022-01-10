快訊

澳網／球王勝訴！紐時：約克維奇受阻 盡顯澳洲行事雜亂

春節拉警報！ 宗教活動加嚴 指揮中心祭四大防疫措施

女賣掉偷腥未婚夫70萬元傳家寶婚戒 網一面倒：渣男自找的

聯合新聞網 / 綜合報導
女賣掉偷腥未婚夫傳家寶婚戒。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）
女賣掉偷腥未婚夫傳家寶婚戒。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）

美國一名27歲女性在婚禮前一個月發現29歲未婚夫出軌前女友，但她已支付了婚禮訂金20000美元（約合新台幣55萬元），未婚夫卻不願分擔費用，逼得該女性只得賣掉未婚夫曾祖母價值25000美元（約合新台幣70萬元）的傳家寶戒指來還債，此舉讓未婚夫勃然大怒。

原PO解釋，自己事先預告未婚夫，若他不願意一起負擔婚禮費用，她就會賣掉這枚戒指，但對方不僅不回覆，還告訴訴朋友他不在乎，認定原PO「肯定不會這麼做」。

原PO賣掉戒指後遭未婚夫怒罵，原PO家人也認為她「反應過度」。她詢問網友自己做錯了嗎？

網友一致認為原PO做了正確的事情，表示：「你賣戒指前已經警告他了，他還不當一回事是咎由自取」、「分手後應該歸還訂婚戒指和傳家寶。但對方在婚禮前1個月出軌還忽視你的訊息、拒絕分擔費用並嘲笑你，是他自己搞砸了」、「如果那枚戒指對他和家人來說意義重大，他應該不要把戒指留給一個他會欺騙的女人。」

婚禮 出軌 分手 美國

延伸閱讀

超狂郵差達陣 憑收件者「57字生平」成功送到正確地址

以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」

女與真愛「接骨木樹」結婚3年 聖誕時幫它打扮：愛不斷滋長！

女閃婚前驚覺媽媽花錢「僱用」未婚夫娶她 緊急取消婚禮

相關新聞

賺錢奇才！特斯拉車主用愛車「挖礦」 月入逾2萬元

美國一位特斯拉車主拉維爾（Siraj Raval），把愛車Model 3改造成加密貨幣「挖礦機」， 號稱每月最多可賺80...

如果《哈利波特》不是英國人？JK羅琳的「純英系」堅持

「假如當年羅琳沒有堅持哈利波特『演員都要是英國人』的話，會發生什麼事？」2021年是《哈利波特》首集電影上映的20周年，小至粉絲舉辦的各種紀念活動、大到HBO Max於今年重磅推出《重返霍格華茲》特輯，這部伴隨著整個世代的青少年成長讀物，依然活躍於主流影視當中。也在滿是好萊塢大片的西方電影圈中，以濃厚的英國魔法風情殺出重圍，至今各種續集系列作依然叫好叫座。

女賣掉偷腥未婚夫70萬元傳家寶婚戒 網一面倒：渣男自找的

美國一名27歲女性在婚禮前一個月發現29歲未婚夫出軌了，但她已支付了婚禮訂金20000美元（約合新台幣55萬元），未婚夫卻不願分擔費用，逼得該女性只得賣掉未婚夫曾祖母價值25000美元（約合新台幣70萬元）的傳家寶戒指來還債，此舉讓未婚夫勃然大怒。

以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」

英國女性茱德（Jude）日前聽到丈夫泰瑞（Terry Edgell）想跟她「認真聊聊」時，她心想泰瑞是不是要跟她離婚。豈料泰瑞最後是要送給茱德一棟她夢想中的城堡。

打獵彎腰撿彈殼意外中彈 19歲世界飛靶射擊冠軍慘死

義大利一名19歲的世界青年飛靶射擊冠軍近日意外在彎腰撿拾彈殼時，不小心開槍擊中自己腹部而死亡。

快餐習慣影響腸道環境 誘發免疫疾病

越來越多人受到自體免疫性疾病所苦，研究揭露成因與西式快餐飲食有關！英國獨立研究小組指出，在過去的幾十年間，人類遺傳基因改變有限，但外部環境產生變化，與缺乏特定營養的快餐飲食文化，使腸道關鍵微生物失調，增加了免疫疾病的發生機率。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。