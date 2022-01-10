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快餐習慣影響腸道環境 誘發免疫疾病

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
研究揭露自體免疫性疾病成因與西式快餐飲食有關。示意圖／ingimage
研究揭露自體免疫性疾病成因與西式快餐飲食有關。示意圖／ingimage

越來越多人受到自體免疫性疾病所苦，研究揭露成因與西式快餐飲食有關！英國獨立研究小組指出，在過去的幾十年間，人類遺傳基因改變有限，但外部環境產生變化，與缺乏特定營養的快餐飲食文化，使腸道關鍵微生物失調，增加了免疫疾病的發生機率。

營養失衡的快餐飲食

自體免疫性疾病起因於人體免疫系統無法分辨健康細胞與外來入侵的微生物，導致免疫系統攻擊人體組織與器官等，常見疾病包括類風濕關節炎、炎症性腸病、多發性硬化症等。

衛報指出，英國弗朗西斯·克里克研究所獨立研究小組的專家詹姆斯·李說，中東、東亞等過去少見相關病例的地區，近期的炎症性腸病案例快速增加，科學家一致認為，是環境因素扮演了關鍵角色。

李進一步指出，過去數十年期間人類基因的改變有限，但外部環境變化增加了人類對自身免疫性疾病的易感性。同小組的專家維努埃薩說，現在的快餐文化中缺少纖維等關鍵營養成分，導致腸道中的微生物聚落失衡，引發身體調適方面失調，而後誘發自體免疫性疾病。

類風濕關節炎等自體免疫疾病有相互誘發的風險。（網路截圖）
類風濕關節炎等自體免疫疾病有相互誘發的風險。（網路截圖）

炎症互相誘發

ScienceDaily報導指出，另一項研究發現，類風濕關節炎等自體免疫性疾病也有產生繼發性自身免疫性疾病的可能性。

該研究的主要作者班達指出，相關機制仍是個謎，但目前已知牙齦病變與類風濕性關節炎、老年黃斑部病變、類風濕性關節炎間存在聯繫，建議患有自體免疫性疾病的人要提高警戒，密切關注自己是否出現其他自體免疫疾病的跡象。

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類風濕性關節炎 英國

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