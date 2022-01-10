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以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」

聯合新聞網 / 綜合報導
女以為老公要跟她提離婚，豈料收到驚喜大禮「一座城堡」。圖／取自instagram
女以為老公要跟她提離婚，豈料收到驚喜大禮「一座城堡」。圖／取自instagram

英國女性茱德（Jude）日前聽到丈夫泰瑞（Terry Edgell）想跟她「認真聊聊」時，她心想泰瑞是不是要跟她離婚。豈料泰瑞最後是要送給茱德一棟她夢想中的城堡。

茱德表示當時泰瑞緩緩說出：「太遲了，他們接受了城堡的競標。」才知道泰瑞瞞著她以775000英鎊（約合新台幣2900萬元）的價格買下這座待修繕的城堡。

茱德跟泰瑞之前一直在西班牙尋找度假屋，在偶然的機緣中發現英國威爾斯地區有200年歷史的彭林城堡（Penllyn Castle）。

茱德坦言：「我不生氣反而很高興，因為我一直很喜歡這座城堡，但我也很害怕，因為我知道它會改變一切。」

茱德提到自己曾住在城堡附近，25歲時騎車路過城堡心想：「天哪，我不敢相信有人住在這樣的房子裡。」當她首度步入城堡客廳時，脖子後面的汗毛直豎。

泰瑞為公務繁忙的木材公司集團執行長，所以城堡修繕作業就落到茱德的頭上。她組建了一個包括監工、專業保護建築師、考古學家、文化遺產專家和工程師的專業團隊。

茱德透露自己接下城堡改建專案後，歷經無數個失眠的夜晚，她希望城堡能再好好保存一兩百年。這對夫妻預計2024年搬進城堡。

這座城堡由芭芭拉·弗農小姐（Lady Barbara Vernon）在1790年建造，再贈與她的朋友艾米莉亞·格溫內特小姐（Miss Emilia Gwinnett）。還曾出現在2006年電視影集《超時空奇俠》（Doctor Who）場景裡。

英國 遺產 建築 考古

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