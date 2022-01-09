全球400測站創高溫 北極暖化頻閃電

2021 年充滿了暖化警訊，全球超過 400 個氣象測站出現破紀錄的高溫，北極閃電發生次數大幅增加，引發專家擔憂。氣象學家埃雷拉指出，造成 2021 年一連串高溫的關鍵事件是 6、7 月期間發生的美西熱浪。氣候學家瓦加斯基則警告，北極閃電因當地暖化而增加，未來將對全球天氣帶來影響。

美西熱浪帶來高溫

衛報報導指出，埃雷拉透過長期研究與觀測發現，2021 年打破了一系列的高溫紀錄，其中阿曼、阿聯、加拿大、美國、摩洛哥、土耳其、台灣、義大利、突尼西亞和多明尼加等地區打破其地區高溫紀錄，另有 107 個國家則是打破同時期的高溫紀錄、5 個國家打破低溫紀錄，此類極端天氣對當地造成嚴重影響。

氣象學家鄧肯以歐洲為例指出，歐洲夏季熱浪打破了許多國家的記錄，連帶產生地中海周圍的野火災情， 3、4 月初的極端低溫也對農業造成災難性的破壞，7 月甚至出現大規模的水災。

埃雷拉解釋，2021 年各地充滿極端天氣事件，但其關鍵在於 6、7 月期間的美國西海岸熱浪，因其極端高溫導致的「高溫穹頂」效應，讓全球的溫度受到深遠的影響，甚至可以說是 2021 年的「熱浪之母」，且至今英國、美國仍在持續打破其冬季高溫紀錄。

極地對流增加

此外，CNN指出，除各地極端天氣事件外，追踪全球閃電的環境監測公司維薩拉指出，2021 年北緯 80 度以上的地區閃電次數直線飆升，共發生了 7,278 次，接近前九年次數總和的兩倍。閃電發生在較溫暖、潮濕的環境，因此北極等低溫地區的閃電通常相當罕見。因此，極區閃電次數爆增表明該區域正快速暖化。

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