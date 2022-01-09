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韋伯望遠鏡部署完成 探索宇宙極限

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
NASA於8日終於將韋伯望遠鏡部署完成，科學家們興奮的在中控中心擊拳慶祝。（Photo by @NASA on Twitter）
NASA於8日終於將韋伯望遠鏡部署完成，科學家們興奮的在中控中心擊拳慶祝。（Photo by @NASA on Twitter）

人類觀測太空可以看得更遠了！NASA在8日完成了新型韋伯太空望遠鏡所有鏡片的設置，總計花費了100億美元，觀測距離比著名的哈伯望遠鏡還要遠，未來將會開始進行光學校正與儀器測試。過去哈伯望遠鏡就曾發現許多宇宙的行星與星雲，NASA期待未來韋伯望遠鏡能讓人類發現更多宇宙的奧秘。

最複雜太空任務

根據《半島電視台》報導，美國太空總署NASA花了兩個禮拜的時間，終於在8日將韋伯望遠鏡最後一部份的鏡片裝設完畢。不過接下來韋伯望遠鏡還要花費5個半月的時間移動到第2拉格朗日點（最佳觀察點），測試鏡片的光學投影，以及衛星上的儀器是否正常運作。

英國廣播公司》提到，由於韋伯望遠鏡整體鏡片口徑達6.5公尺，是哈伯望遠鏡的5倍以上，因此被NASA內部形容是有史以來最困難與複雜的太空任務，不過這也是目前NASA最先進的太空望遠鏡（在大氣層之上，可避免大氣干擾因素而清楚觀察），科學家希望藉此探知宇宙進化的過程、推估更精確的宇宙生成年齡。

韋伯望遠鏡是歐洲太空總署，加拿大太空總署和NASA的共用計劃，也是哈伯太空望遠鏡和史匹哲太空望遠鏡的後繼計劃。

盼推動科學進步

NASA估計，若能順利通過測試，韋伯望遠鏡於今年夏天將可正式運轉，科學家形容這是NASA觀測宇宙的最後一次部署；不過其實韋伯望遠鏡原定要在2007年升空，但因為許多不同的原因導致預算從5億美元暴增至96億美元，升空時間也延宕至2021年。

過去，哈伯望遠鏡曾協助天文學家解決許多長期困擾的問題，觀測到的影像與數據讓天文學家們導出了新的宇宙理論。哈伯眾多知名的探索成果之一是讓科學家能比以前更準確的測量出「造父變星」的距離，讓人類更加精確的定出哈伯常數的數值範圍，如此才能對宇宙的擴張速率和年齡，有更正確的認知。

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