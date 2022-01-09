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韋伯望遠鏡完成部署 NASA：令人讚嘆的里程碑

中央社 / 華盛頓8日綜合外電報導
韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）主鏡翼最後一面側翼確定部署完成的訊息回傳後，控制室裡的工程團隊爆出熱烈歡呼。（美聯社）
韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）主鏡翼最後一面側翼確定部署完成的訊息回傳後，控制室裡的工程團隊爆出熱烈歡呼。（美聯社）

世界最強大的太空望遠鏡「韋伯太空望遠鏡」今天張開最後一片黃金鏡片，準備開始研究宇宙歷史的各個階段，為期兩週棘手的部署期正式宣告完結。

韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）主鏡翼最後一面側翼確定部署完成的訊息回傳後，控制室裡的工程團隊爆出熱烈歡呼。

美國國家航空暨太空總署（NASA）資深工程師朱布肯（Thomas Zurbuchen）表示：「我很激動，這是個太令人讚嘆的里程碑。」

由於韋伯望遠鏡過於巨大，得先摺疊裝入載運火箭，待發射升空後再到太空中展開，而展開工作異常複雜且具風險，NASA工程師孟席爾（Mike Menzel）說，這可能是NASA歷來最具挑戰的部署計畫。

NASA指出，鏡面在下午1時17分鎖定在太空後，「團隊宣布所有重要部署成功完成」。

朱布肯在現場影片中表示：「我想告訴你們，我現在有多激動和感動。」

接替哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）繼續探索太空的韋伯望遠鏡，去年12月25日在裝入阿利安5型火箭（Ariane 5）貨艙後，從歐洲太空總署（ESA）在法屬圭亞那庫魯（Kourou）基地發射升空。

韋伯望遠鏡會在數週內到達第2個拉格朗日點（Lagrange point）的太空終點站，但還須5個半月的時間設置。

NASA署長尼爾森（Bill Nelson）表示：「雖然旅程尚未完結，我和韋伯團隊都稍稍鬆了口氣，想像未來會鼓舞世界的突破性進展。」

接下來的工作包括校準望遠鏡的光學元件，以及校準其科學儀器等等。

太空 NASA

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