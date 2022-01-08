快訊

健康引疑慮！金正恩後腦杓現神祕貼布痕 專家指兩原因

擋住Omicron幾乎不可能 專家：應朝減災而非清零思考

聽新聞
test
0:00 / 0:00

23歲女星賣淫連同3男被捕 單次6萬元先後服務5客人

香港01 / 文．沈洛嘉
Cassandra Angelie 身材性感（Cassandra Angelie IG）
Cassandra Angelie 身材性感（Cassandra Angelie IG）

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，加上變種病毒Omicron傳播率極高，許多行業因而受到影響，曼近在印尼有位23歲的當紅女星Cassandra Angelie就收入減少，財務陷入困境影響，鋌而走險賣淫，誰知在2021年12月被當場拘捕！

據知印尼警方於2021年12月31日公布該案件，同時召開記者會說明事發經過，案件涉及3男1女，其中女子為公眾人物名字縮寫為「CA」，後來記者才知道賣淫的女主角為當紅女星Cassandra Angelie，而她被捕當時正全身赤裸地躺在酒店床上，警方保留了她的內衣、電話以及提款卡作為證據，但就連警察也沒想到她竟然是當紅女星。

Cassandra Angelie擁有性感身材，同時因演出當紅電視劇《Ikatan Cinta》而爆紅，她在事後聲稱自己是因為疫情影響而接不到工作，才會絕望到選擇賣淫這條路，並自爆此前已服務過5名「客人」，事敗後她表示自己相當後悔，現時她的IG仍未封鎖留言，不少網民蜂擁留言。

據了解，Cassandra Angelie單次性交易價錢約為3000萬印尼盾（約6萬元台幣），使得警方聽聞後相當震驚及意外，警方深入調查後，發現她一直與賣淫集團合作，案件仍在調查當中。

Cassandra Angelie 身材性感（Cassandra Angelie IG）
Cassandra Angelie 身材性感（Cassandra Angelie IG）

延伸閱讀：

哈利波特重返霍格華茲｜劇組用錯相 愛瑪屈臣IG回應︰冇佢咁可愛

《黑豹》女星確診新冠肺炎 早已打齊針現全面停工隔離缺席宣傳

文章授權轉載自《香港01》

賣淫 印尼 疫情 新冠肺炎 警察

相關新聞

23歲女星賣淫連同3男被捕 單次6萬元先後服務5客人

她被捕當時正全身赤裸地躺在酒店床上，警方保留了她的內衣、電話以及提款卡作為證據，但就連警察也沒想到她竟然是當紅女星。

3歲練就一身肌肉！全球最強壯兒童「迷你浩克」長大了 模樣曝光

3歲一身肌肉，大個不就是超級大隻佬？來自密歇根州的利亞姆，1歲做到引體上升，3歲已有明顯腹肌及二頭肌，曾被封為「世上最強壯兒童」及「迷你浩克／迷你變形俠醫」。

不怕得罪中共 南韓財閥網紅IG貼文狂Tag「討厭共產黨」

南韓新世界集團副會長鄭溶鎮（Chung Yong-jin，音譯）經常在自己的IG發文時，附上Hashtag表示「我討厭共產黨」，引發外界熱議。他近日又在一篇貼文附上「毀滅共產黨」的標籤，結果一度遭到IG刪除貼文。南華早報指，鄭溶鎮重新定義南韓財閥，不只熱衷於經營社群媒體，還敢罵敢言，不怕得罪中國大陸市場，這位企業家究竟有何來頭？

墨西哥黑幫爭地盤 州長辦公室前車內驚見10具屍體

墨西哥官員今天表示，一輛裝有10具屍體的運動休旅車（SUV）被放在墨西哥薩卡特卡斯州州長辦公室外的公共廣場上，廣場掛有燈...

影／不生小孩成新趨勢？他們因「氣候危機」決定不生了

不生小孩是否將成為新趨勢？生活在德國的Karam和Pabla出於對氣候危機和未來的擔憂，決定不生孩子。

剛從太空站回來 日億萬富豪前澤友作：要探索馬里亞納海溝

日本首位在國際太空站逗留的遊客、億萬富豪前澤友作7日在東京的駐日外國記者協會召開記者會，他說，現在他打算探索地球最深處馬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。