23歲女星賣淫連同3男被捕 單次6萬元先後服務5客人

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，加上變種病毒Omicron傳播率極高，許多行業因而受到影響，曼近在印尼有位23歲的當紅女星Cassandra Angelie就收入減少，財務陷入困境影響，鋌而走險賣淫，誰知在2021年12月被當場拘捕！

據知印尼警方於2021年12月31日公布該案件，同時召開記者會說明事發經過，案件涉及3男1女，其中女子為公眾人物名字縮寫為「CA」，後來記者才知道賣淫的女主角為當紅女星Cassandra Angelie，而她被捕當時正全身赤裸地躺在酒店床上，警方保留了她的內衣、電話以及提款卡作為證據，但就連警察也沒想到她竟然是當紅女星。

Cassandra Angelie擁有性感身材，同時因演出當紅電視劇《Ikatan Cinta》而爆紅，她在事後聲稱自己是因為疫情影響而接不到工作，才會絕望到選擇賣淫這條路，並自爆此前已服務過5名「客人」，事敗後她表示自己相當後悔，現時她的IG仍未封鎖留言，不少網民蜂擁留言。

據了解，Cassandra Angelie單次性交易價錢約為3000萬印尼盾（約6萬元台幣），使得警方聽聞後相當震驚及意外，警方深入調查後，發現她一直與賣淫集團合作，案件仍在調查當中。

Cassandra Angelie 身材性感（Cassandra Angelie IG）

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文章授權轉載自《香港01》