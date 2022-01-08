3歲練就一身肌肉！全球最強壯兒童「迷你浩克」長大了 模樣曝光

3歲一身肌肉，大個不就是超級大隻佬？來自密歇根州的利亞姆（Liam Hoekstra），1歲做到引體上升，3歲已有明顯腹肌及二頭肌，曾被封為「世上最強壯兒童」及「迷你浩克／迷你變形俠醫」（mini Hulk）。醫生視他的身體是醫學之謎，後來發現他有遺傳基因問題，導致他的肌肉量比正常兒童多40%，體脂較少。不過，外媒報道今年已經16歲的利亞姆，身材「大走樣」，沒有發展出一身橫練肌肉，看起來是個普通愛運動的青年。

13年前的「迷你浩克」沒有長成真的爆肌成年浩克！利亞姆小時候的強壯身體曾引起醫學界及傳媒關注，他5個月大時學會走路，6個月大可以在樓梯爬上爬落，1歲時可以做引體上引，歲半夠力拿起家具走動，3歲就擁有腹肌和二頭肌，像個健美運動員。

利亞姆的故事曾拍成紀錄片《The World's Strongest Toddler》（世上最強壯小孩），醫生形容他是個醫學之謎，試圖找出他年幼就一身肌肉的原因，跟訪記錄他的生活。最終，醫生發現他患有極罕見遺傳病肌肉抑制生長基因突變（ Myosatin gene mutation），令到他的肌肉量比正常孩子多40%，體內脂肪極少。

不過，外媒發現他在社交媒體上傳自己的近照，現時16歲的他並沒有長成超級爆肌男，「面目全非」看起來就像普通青年，愛運動的高中生。他現在熱愛打冰曲並非常有天分，平日還喜歡釣魚。

世上有名的肌肉兒童不止利亞姆，羅馬尼亞男孩朱利亞諾（Giuliano Stroe）一樣小時候就很健壯，2009年以5歲之齡，在腳上綁加重球，創造倒立行33呎的健力士世界紀錄，曾到意大利電視台表演。和利亞姆不同的是，朱利亞諾從小接收嚴格訓練，他的父親是名拳擊手，從小希望令兒子成名，每早都要兩兒子訓練2小時，人仔細細已經要做體操及負量訓練，練舉重、用4公斤啞鈴來練二頭肌和胸肌及練拳擊，當時許多人批評父親過早讓孩子舉重會損害他們健康。

朱利亞諾後來隨父親從意大利佛羅倫斯搬回羅馬尼亞，父親希望練兒子做拳擊手，建立1個私人拳擊俱樂部。已17歲的他，最近也在社交平台分享近照，手持兒時照片，可能因為想做拳擊手，他同樣未長成超級大隻佬。

16歲的利亞姆沒有長成超級肌肉男，像個普通年輕人。擷自Liam Hoekstra臉書 16歲的利亞姆沒有長成超級肌肉男，像個普通年輕人。擷自Liam Hoekstra臉書

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文章授權轉載自《香港01》