冷氣團肆虐日本！腳踏車凍成大冰雕 網友看傻：冰河期來了？

強烈冷氣團襲擊日本，許多地方氣溫驟降，寒冷下雪的天氣也影響到許多居民的行動。最近一位日本網友，就在大冷天時發現一個特別的景象，照片放上網後令許多人嘖嘖稱奇。

根據日本媒體「grape」報導，日本山形交響樂團的大提琴手久良木夏海，近來在個人twitter上分享一張腳踏車照片。畫面中的車輛，可以看到無論是輪胎、車身還是坐墊，都完全被寒冰所包覆著，成了一顆大冰塊似的。

久良木表示新年才一開始，居然就看到腳踏車變成了這麼意料之外的狀況。腳踏車被凍成這樣肯定是沒辦法使用的，不過也彷彿變身冰雕藝術作品一般，似乎也別具美感。

網友們就紛紛回應「這是在演哪齣」、「最新型的防盜策略」、「冰屬性的腳踏車」、「北海道每年都會看到喔」、「想起以前冬天，都會幫結凍的腳踏車澆熱水」、「這是從凍土中挖出來的吧」、「好扯，我是來到冰河期了嗎」、「飄逸如藏王樹冰感的腳踏車」、「已經變成藝術般的領域了」、「bICYcle」。