調查：Telegram上幾乎天天出現呼籲謀殺的言論

（德國之聲中文網）據德國電視一台每日新聞網頁報道，記者針對社交平台Telegram的一項調查顯示，自11月中旬以來，該平台的聊天室裡出現了250次號召謀殺政治家、學者、醫生或記者的言論。除三天外，每天都有人發出號召謀殺的言論，貼出絞刑架、斷頭台、繩索圖片。而一些聊天室盡管成員超過5萬，卻幾乎無人出面反駁這樣的言論。相反，還有人在評論區貼出絞刑架、狙擊步槍等圖片以示贊許。

實際上，記者看到的這些其實只是冰山一角。因為和推特不同，Telegram大多數聊天室是封閉小組，只能通過邀請才能進入。記者的調查也和德國安全當局觀察到的情況一致，即從去年秋天以來，一些社交平台上的極端言論越來越多。而Telegram仍然是極端言論主要傳播平台。

德國電視一台每日新聞報道稱，三分之一的仇恨評論來自兩個陰謀論支持者活躍的聊天室。他們中很多為"Q匿名者"（QAnon）及其他著名陰謀論者的粉絲。在一個據稱士兵和預備役士兵的聊天室中也經常出現謀殺呼籲。12 月 31 日，有人針對薩克森州長克雷奇默 (Michael Kretschmer)寫道："克雷奇默和他的雇傭兵應該因叛國罪被處決" 。在 12 月 21 日的一段聊天中，一位用戶問他是否可以"射殺"聯邦司法部長布什曼（Marco Buschmann)。謀殺呼籲的其他對象還包括巴伐利亞州州長索德爾（ Markus Söder）、基民盟主席弗裡德裡希·梅爾茨（Friedrich Merz）、聯邦總理肖爾茨、前衛生部長延斯·施潘 ( Jens Spahn) 和現任衛生部長卡爾·勞特巴赫 (Karl Lauterbach)等等。

德國記者協會呼籲采取行動

德國記者協會（DJV）呼籲聯邦內政部長費澤爾（Nancy Faeser）堅決果斷地對那些在Telegram上發出謀殺和暴力呼籲的人采取行動。德國記者協會主席於波拉爾（Frank Überall）說："我們記者每天都在面對反疫苗接種者和新冠陰謀論者的敵視。"

費澤爾部長近日針對反新冠措施游行表示，人們當然有集會的權利，但沒有得到批准的游行會被解散，威脅和暴力不會被容忍。她說："如果出現極端化，那麼我認為就觸犯了底線。法治國家必須予以全力打擊。"

但是，聯邦政府追究該平台運營商的責任所做的努力迄今沒有結果。聯邦司法局2021年已經啟動了兩個針對Telegram提出的訴訟，原因是該平台沒有提供易於識別的對犯罪內容進行投訴的選項。Telegram總部位於阿聯酋。

德國內政部發言人表示， 涉及到暴力呼籲和威脅，警方不僅要和平台運營商交涉，還應該致力於確認發布言論者的身份，這是進行刑事追蹤的條件。目前為止，警方追蹤匿名言論發布者的手段極為有限。

（德新社等）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】