搖太多會胃穿孔？日本呼拉圈熱遭不實謠言擊垮 公園立碑謝罪

日本千葉縣東金市的公園裡，有一個奇妙的石碑。這個石碑上面有許多色彩繽紛的圓圈，並用英文寫著「HOOP RETURNS 2010」，似乎和奧運五環有些神似。最近就有日本媒體，探查這個石碑究竟是在紀念什麼，結果發現竟然和呼拉圈有關。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，1958年時，日本開始從美國進口呼拉圈，一時之間造成極大的風潮。然而就在呼拉圈熱之後，民間卻出現許多中傷呼拉圈的不實傳聞，像是「搖呼拉圈會讓腸胃移位」或者「搖呼拉圈會讓胃部開洞」等等。

於是在1958年11月23日，東金小學公布了「呼拉圈禁止令」，不只要求不可在校內使用呼拉圈，也呼籲學生家庭避免使用。東金小學於是成為第一所禁呼拉圈的學校，往後各校紛紛效仿，加上媒體推波助瀾之下，使得呼拉圈熱沒多久就冷卻了。

如今證實，當初這些謠言的內容，其實都只是誤傳。於是作為反呼拉圈的先鋒東金市，就在東金中央公園（原東金小學所在地）裡頭，設置了這個紀念碑。東金市另外還舉辦了呼拉圈大賽「EGフープバトル世界選手権」，算是過去對於呼拉圈有所誤解，而犯下過錯的一種彌補。