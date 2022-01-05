前奧運教練竟是狼！12歲少女也不放過 7年獸行曝光

英國一名前奧運馬術教練約翰·西萊特（John Sillett），被指控性侵一名12歲少女長達7年之久，目前面臨5項強制性交、5項侵入性暴力與2項性侵罪行。受害少女控告西萊特不顧她的意願，強行性侵得逞，恐怖行為讓她崩潰悲訴「為什麼要這樣對我」。

綜合外媒報導，西萊特曾為奧運馬術教練，如今卻陷入性侵未成年少女疑雲。檢察官梅林（Kerry Maylin）向英國溫徹斯特刑事法庭指出，西萊特涉嫌性侵一名當時年僅12歲的少女，之後更不時虐待、毆打少女，時間甚至長達7年。梅林表示，當西萊特首次犯下獸行後，受害少女曾質問對方為何要做出這種事情，當時西萊特回應「對不起，不要告訴任何人。」

此外，在法庭上展示的一段受害少女採訪影片中，女孩透露自己「非常害怕」，更坦言慘劇發生後「一動也不想動，不知道該怎麼辦」。梅林提到，西萊特有次還強行脫下被害少女衣物、觸碰對方胸部，只說「妳知道妳想要什麼，妳知道妳想要這麼做」，不顧少女在耳邊大喊「不要」、「為什麼要這樣對我」，性侵少女得逞。

曾是培訓奧運國手的西萊特如今背負12項性侵罪名，但他仍極力否認上述指控，目前此案仍在審理中。