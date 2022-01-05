AI重現大師遺作 《哲學》死而復生

畢卡索、克林姆與林布蘭等藝術大師的遺作，將透過AI重出江湖！畫家克林姆風格轉折的關鍵作品《哲學》，在1945年被燒毀，僅存黑白照片，AI技術透過參考藝術史資料與相關作品，重建出彩色版的《哲學》。但成果卻引發藝術學家批評，認為參考數據不足且太過主觀，更說結果「看起來像卡通」。

大師遺作重現江湖

《華盛頓郵報》報導，畫家克林姆的作品《阿黛爾．布洛赫．鮑爾》被稱為「奧地利的蒙娜麗莎」，作品《吻》更成為許多藝術家爭相效仿的對象，貼金箔的作畫方式與畫面中的感官性，都讓克林姆在藝術史上留下濃墨重彩的一筆。

然而，被視為克林姆繪畫風格轉變的關鍵作品《哲學》（Philosophy），卻在1945年的一場大火中成為了灰燼，目前只剩下黑白照片。但Google的AI技術透過分析克林姆的其他作品，建構出修復版的《哲學》。

目前許多美術館也試著使用AI將其他大師，如林布蘭、畢卡索的畫作，從失落的藝術沉船中打撈出來。相關技術的開發者坎恩表示，人工智能「可以提供一個我們從未擁有的藝術世界。」

「看起來像卡通」

《哲學》的重建一共使用了10萬筆藝術史的參考資料，並參考克林姆的繪畫特色。但最終重建結果卻是以藍、綠色為主調，跟克林姆的其他作品風格相去甚遠。

紐約聖艾蒂安畫廊主管卡利爾對此表示，不認為AI修復的結果接近克林姆的原畫，她說，「這東西看起來像卡通，而不像克林姆的畫。」資深策展人布魯莫擔憂表示，「這方法使用的數據恐怕不夠完整，且AI演算法僅參考一部分人對藝術作品隨意且高度主觀的觀點。」

科技溯源繪畫

但透過科技來修復畫作，在藝術圈已經是相當常見的事情。《DW》報導，過去的藝術家不得不因為雇主需求、時代道德觀念來修改自己的畫作，而透過X光技術，可以發現畫家如何更改畫面，如檢測雷諾瓦畫作《一對夫婦》後，發現與畫面上公園裡的男女不同，X 光片顯示雷諾瓦原本其實畫了兩個相對而坐的女性，呈現出畫家歷經修改的創作過程。

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