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股市誤人？身價13億富翁 變成住露營拖車的負債千萬窮鬼

聯合新聞網 / 綜合報導
他從身價13億富翁，變成存款不到4千的負債人。圖／取自walesonline
他從身價13億富翁，變成存款不到4千的負債人。圖／取自walesonline

英國57歲男性勞艾德（Rob Lloyd）曾名列威爾斯地區富豪榜，但他最終從年薪35萬英鎊（約合新台幣1300萬元），落得存款僅剩100英鎊（約合新台幣3720元）且以露營拖車為家。

白手起家的勞艾德2006年將創立的房地產公司股票上市，當時他的身價粗估為3700萬英鎊（約合新台幣13億7千萬元）。他曾斥資600萬英鎊（約合新台幣2億2千萬元）打造賽馬場，並耗費200萬英鎊（約合新台幣7千萬元）在馬匹及農場上。

但他在2011股市崩盤後背負了2600萬（約合新台幣9億6千萬元）英鎊債務，瞬間使他跌落谷底。

勞艾德透露自己在露營拖車裡住了一年多，忍受嚴酷的天氣。但後來他試著以房地產交易捲土重來。

勞艾德前年不幸確診罹癌，他表示：「你無法預知自己的健康狀況，我從沒想過我會生病，因為我一直很健康。接著這事就發生了，帶給我不同的啟示。」

勞艾德認為「市場力量」帶來事業的大起大落，他對市場機制也無能為力，但強調「在低谷中前行很困難，但要當成長期抗戰持續戰鬥。」

房地產 罹癌 債務

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