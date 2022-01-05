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韋伯太空望遠鏡成功張開遮陽罩 達關鍵部署里程碑

中央社 / 綜合外電報導
美國國家航空暨太空總署表示，韋伯太空望遠鏡今天完全展開如網球場大小的遮陽罩。美聯社
美國國家航空暨太空總署表示，韋伯太空望遠鏡今天完全展開如網球場大小的遮陽罩。美聯社

美國國家航空暨太空總署（NASA）表示，韋伯太空望遠鏡今天完全展開如網球場大小的遮陽罩，為讓研究宇宙歷史每個階段的任務得以成功，這是韋伯望遠鏡在部署上的關鍵里程碑。

直播影片顯示，播報員在韋伯太空望遠鏡（JamesWebb Space Telescope）位於巴爾的摩的NASA控制中心說，「5層遮陽罩全都完全拉緊」，工作團隊興奮歡呼。

法新社報導，這個長21公尺、形狀有如風箏的裝置作用有如一把遮陽傘，確保韋伯望遠鏡的儀器維持在陰影下，才能偵測到來自宇宙遙遠地區的微弱紅外線信號。

遮陽罩在2天內一層接一層展開，5層同時作用能提供約100萬的防曬係數（SPF）。

由於韋伯太空望遠鏡體積太過龐大，無法在操作配置中放入火箭鼻錐，因此必須如摺紙般摺疊運送，而展開則是一項複雜又極具挑戰的任務，是NASA嘗試過最艱鉅的部署。

NASA科學任務局（Science Mission Directorate）副局長朱布肯（Thomas Zurbuchen）透過聲明表示：「這是首度有人嘗試將這麼大的望遠鏡送入太空。」

韋伯望遠鏡接替哈伯太空望遠鏡（Hubble SpaceTelescope）繼續探索太空，是人類有史以來打造過最強大的太空望遠鏡。韋伯望遠鏡裝入阿利安5型火箭（Ariane 5）的貨艙後，於耶誕節當天從法屬圭亞那庫魯（Kourou）發射升空，目前已走了距離其軌道點超過一半的路程，離地球約150萬公里。

遮陽罩將永久放置在韋伯太空望遠鏡及太陽、地球和月球之間，面向太陽那面打造成可承受攝氏110度高溫。

雖然韋伯太空望遠鏡會在幾週內到達第2個拉格朗日點（Lagrange point）的太空終點站，不過還需要花上約5個半月的時間來設置。

接下來的步驟包括部署韋伯太空望遠鏡的次鏡和主鏡翼，調準望遠鏡的光學元件，以及校準其科學儀器。

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