女在-10度低溫天氣發現紙箱棄嬰 夾著一張絕望紙條

美國阿拉斯加女性萊恩（Roxy Lane）去年12月31日在家附近郵筒旁紙箱發現棄嬰，當天氣溫為零下10幾度。嬰兒被安置在箱子裡的毛毯，身旁留有紙條。目前嬰兒已入院，身體狀況良好。

紙條以嬰兒第一人稱寫著：「我於2021年12月31日上午6點誕生，28周就出生。我的父母和祖父母沒有食物或錢撫養我，他們不得已才遺棄我。我媽媽傷心欲絕。請帶我去一個充滿愛心的家庭。懇求找到我的人幫幫忙，我的名字是特尚恩（Teshawn）。」

萊恩認為嬰兒的父母應該很年輕，且不清楚阿拉斯加的法律是允許父母在當地醫院、教堂、警察或消防局放棄他們不想要的孩子。

萊恩呼籲認識這位母親的人伸出援手，認為該母親「可能處於絕望的境地」急需救援。

萊恩表示：「當地某人可能因為無比失落，做出此生最艱難的決定：將無辜的小生命拋置路邊，只為他留下毯子和一個名字，但她為他取了名字！即使最後的決定看似糟糕，但仍充滿愛。」