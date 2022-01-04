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女叫連鎖餐廳外賣 吃一半發現「大蝸牛」躺在餐點上

聯合新聞網 / 綜合報導
女吃外送餐點吃到一半竟發現大蝸牛。圖／取自birminghammail
女吃外送餐點吃到一半竟發現大蝸牛。圖／取自birminghammail

英國女性葳兒蕭（Chloe Walshaw）日前點了當地連鎖餐廳Toby Carvery外帶餐，吃到一半發現一隻蝸牛躺在豌豆上，當下覺得反胃，且決定近期不再光顧這家餐廳。

葳兒蕭指出當天她透過Uber Eats下訂單，她跟男朋友點了火雞和牛肉。當她打開餐盒準備拿叉子叉起豌豆時，就看到讓她不舒服的景象。葳兒蕭說：「我太震驚了，馬上吐出嘴裡的食物。我很慶幸蝸牛在食物上面，而不是藏在食物裡！」

葳兒蕭致電餐廳後，對方提到會聯繫Uber Eats退全額20.63英鎊（約合新台幣760元）給她，並提供她40英鎊（約合新台幣1500元）禮券。Toby Carvery發言人則在稍後公開致歉，感謝葳兒蕭提出問題，並承諾會盡快調查問題。

不少網友打趣地說：「看起來蝸牛手腳比廚師還快」、「蝸牛增添餐點風味」、「看來她點到特製的法式餐」。

也有網友提出異議，表示：「她已經獲得賠償還敢抱怨。餐飲業正處於艱難時期，請共體時艱，好好享受免費的蛋白質零食吧」、「有點像是她為了凹一頓免費餐點，自己放上去的」。

禮券 餐飲業 英國 uber eats

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