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外傭偷74件物品想寄男友及家人 打包後填錯地址被揭穿

香港01 / 文．李納德
25歲印傭偷了家中74件物品，想寄給男友及親人，原本無人發覺，卻因自己填錯地址而功虧一簣，被拘捕兼判刑。 網上圖片
25歲印傭偷了家中74件物品，想寄給男友及親人，原本無人發覺，卻因自己填錯地址而功虧一簣，被拘捕兼判刑。 網上圖片

偷東西的最高境界是物主全然不察覺，但犯人總會在不經意之處出現破綻！新加坡1名僱主於去年12月發現25歲印傭曾離家，而她回家後不久，竟然有出租車司機登門，拿着4個裝有包裹的大紙袋稱是印僱留在車上。印傭被查問後，終承認在家裏偷了74件物品，想寄給印度男友及印尼親友，但因填錯地址沒有寄出。

僱主知道事件後決定報警，警方搜身時見到印傭衣服異常凸起，發現她還偷了手機及多張外幣。女傭雖然懇求僱主原諒，但被指責表現欠佳且背叛信任，日前她因偷竊罪被判入獄6周。

這名印傭的偷竊行為原本是神不知、鬼不覺，但卻在細節中大意出錯而下場超慘！新加坡傳媒報道，該名25歲印傭西蒂，偷完東西在寄出時擺烏龍致東窗事發。案情指，去年12月18日時，僱主一家人發現西蒂外出，至下午3時，兒子始發現西蒂是偷偷出了門，她其後乘出租車返家。

西蒂進屋不久，出租車司機即追了上來，手上還提着4個大紙袋，裏面全是包裹。兒子問司機，對方說外傭原本是從快遞公司坐車回來，但她到目的地後將東西都留在車上，他等很久都未見她取回，遂將物品送上門。僱主查看包裹，發現裏面全是家裏的東西，更有張「賀卡」，寫着的內容說得東西都是她的，因而揭發她在家中偷竊。

西蒂承認偷家裏物品，稱原想寄給印度男友及印尼親友，但因為沒有填好地址，快遞公司沒有收下，僱主了解事件後決定報警。女警到場時發現西蒂衣服異常凸起，搜身發現內藏2部手機、空銀包及多張外幣，其中外幣是偷僱主的。調查後發現，西蒂於去年9月開始犯案，3個月內偷了74件物品，共值2904新加坡元（約5.9萬新台幣），包括名牌衣物、碗碟、食品、狗玩具等。

西蒂在庭上求情稱自己犯案前沒有想清楚，希望獲僱主原諒。僱主對西蒂深感失望，認為她背叛了家人信任，又指妻子現時不敢再請外傭。最終法官判她偷竊罪成，判囚6周。僱主回應當地傳媒指，西蒂在家中已工作1年，但表現欠佳，常常睡過頭，妻子即使不滿但也給了許多機會，她專門找家裡還未開包裝的東西下手，故家人一直未發現有東西被偷。

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文章授權轉載自《香港01》

偷竊 新加坡

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