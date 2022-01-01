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清潔工闖禁區摸老虎手臂險咬斷 瀕危馬來亞虎無辜遭射殺

香港01 / 撰文：李納德
警方到場時，清潔工的手臂已幾乎被老虎扯斷。（Collier County Sheriff's Office影片截圖）
警方到場時，清潔工的手臂已幾乎被老虎扯斷。（Collier County Sheriff's Office影片截圖）

美國佛羅里達州動物園1名清潔工12月29日晚閉園後，疑想撫摸或餵飼老虎，未經援權下闖入禁區，被8歲馬來亞虎「Eko」咬住手臀，他自行報警。據警方上傳的執法片段，男子當時手臀被咬到血肉模糊，幾乎扯斷，警方想嚇退老虎不果，決定開槍，最終射殺了Eko。

園方指馬來亞虎是極度瀕危物種，全球野外只剩約200隻，更表示Eko過去從未生事。警方指清潔工目前狀況良好，正調查事件，可能作刑事檢控。事件令網友震怒，炮轟該名清潔工「抵死」，老虎只是在防衛卻慘死。

事發於佛羅里達州那不勒斯動物園（Naples Zoo），有清潔工報警稱被老虎襲擊。園方表示，有外判清潔工未經授權走入老虎圍欄內禁區，惟該外判清潔公司原本只負責清理洗手間及禮品店，並非動物圍欄，未知清潔工為何要接近老虎圍欄，而清潔工當時正撫摸或餵飼8歲的馬來亞虎Eko，兩者同屬高危行為。

園方指，Eko之前沒有任何不良紀錄，職員和牠相處未發生過意外。

動物園表示，馬來亞虎是極度瀕危物種，野外僅存約200隻。據世界自然基金會資料，馬來亞虎受《2010 年野生動物保護法》保護，是極度瀕危物種。

據科利爾縣警上傳隨身鏡頭拍下的2段執法片段，可以看到警員收到報案並趕到現場的情況。警員接報跑入園內，要求職員拿鎖匙進入老虎園區，很快聽到頻繁慘叫聲，不停喊「救我」，清潔工在圍欄外痛苦尖叫，而圍欄內的老虎正咬住他的手。

職員不停叫「Eko」名字制止，男子手臂被咬到血肉模糊非常恐怖，他的雙腳在撐住鐵網，可見老虎正大力扯他。警員馬上問職員身上有沒有鎮靜劑，他們答沒有，便叫他們馬上去拿，警員試圖踢鐵鐵網嚇退老虎，但連一丁點用都沒有。清潔工手臂幾乎被扯斷，另一名警員稱要開槍，男子亦要求警員馬上開槍 :「我要死了。」警員最終開槍。清潔工事後獲醫療直升機送院，現時情況良好。

縣警交代指，捱咬的外判清潔工26歲，叫羅森奎斯特（River Rosenquist），他在關園後闖入老虎圍欄的禁區，他越過第一道障礙後，伸手入圍欄內出事。Eko被打中後退到圍欄後方，警方航拍機飛入欄內確認老虎傷勢，惟當時老虎已無反應。動物園獸醫到場後對老虎使用鎮靜劑，並進入圍欄來查看傷勢，發現老虎已被槍殺。警方目前仍在調查是否對該名清潔工提刑事檢控。

事件令網友一面倒鬧爆該清潔工「抵死」，老虎死得相當無辜，「老虎死了，但實際上牠沒做錯，牠只是在防範未知威脅」、「我不明白為什麼有人要伸手入老虎籠子」。雖然警員開槍，但許多網友看完執法片段，也覺得警員也很為難，「他當時要在人命和老虎的命之間做選擇」，至少他首先要求用鎮靜劑，「Eko因為1個人的無知而死亡」，認為必須控告該清潔工非法闖入。亦有網友質疑動物園的人為何沒隨身帶鎮靜劑，更認為警員當時其實可開槍示槍，沒必要直接射向老虎。

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文章授權轉載自《香港01》

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