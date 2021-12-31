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80歲義大利男服威而剛擬聖誕大戰 61歲妻無性趣拒行房遭刺4刀亡
求性不遂老夫對老妻動殺機！意大利80歲老翁維托（Vito Cangini）與來自烏克蘭的61歲妻子娜塔莉亞（Natalia Kyrychok）結婚17年。夫婦原本約定會在聖誕節晚上發生性行為，但娜塔莉亞卻在最後關頭說自己沒有性趣，拒絕與已經服用威而剛並進入興奮狀態的維托交歡。慾火無處發泄之際，令維托懷疑娜塔莉亞與上司出軌，燃起怒火執起利刀，繼而向妻子狂刺4刀將她殺死，其中1刀更正中心臟，他事後涉嫌謀殺被捕。
兇案發生在意大利小鎮格拉達拉（Fanano di Gradara），娜塔莉亞當晚拒絕了丈夫維托的親熱要求後，2人就發生了激烈爭執，其間維托斥娜塔莉亞對她的老闆更感興趣，直指她出軌，於是就拿起廚房的刀刺向她。維托其後將全身都血淋淋的娜塔莉亞留在地板上，自己就去睡覺。
翌日的拆禮物日早上，維托還當時像甚麼都沒有發生過一樣，吃過早餐後還帶狗散步2次，直至下午才跟鄰居說自己做過的事，希望對方可以代為報警。不過鄰居直指不想被捲進事件之中，叫他自行報警。維托之後接到1名女子來電說找娜塔莉亞，於是又交代自己殺妻，要求代為報警，但對方可能不相信事件，所以又沒有報警。
維托最後致電娜塔莉亞工作了2年的餐廳，告訴東主「我知道你們之間有些事」，說他們不能再見面。餐廳東主見狀報警，終證實娜塔莉亞被殺，屋內躺着屍體。警方趕到現場後搜獲兇器，並行兇的維托拘捕，他涉嫌謀殺被扣查。
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文章授權轉載自《香港01》
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