快訊

台灣大宣布併購台灣之星 用戶數規模將達980萬戶

獨／補教天后徐薇30年秘密曝光？ 放飛自我喊：不再裝了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

白菜怎麼處理才對？日菜農建議「由內往外吃」：每一口都鮮美

聯合新聞網 / 綜合報導
許多民眾都習慣從最外層開始剝下白菜的菜葉，但日本一名菜農卻提出不同看法。示意圖／Ingimage
許多民眾都習慣從最外層開始剝下白菜的菜葉，但日本一名菜農卻提出不同看法。示意圖／Ingimage

天氣冷就會想吃火鍋暖身子，除了肉品、海鮮外，也絕不能少了青菜，除了高麗菜、茼蒿外，白菜也是常見的火鍋配菜之一。大部分的民眾處理白菜時，都習慣從最外層開始，一層一層地將菜葉剝下來，然而日本一名菜農卻提出不同意見，直指「從內往外吃」才是正確的食用方法。

一名在日本經營有機互動農場的菜農「マノマノ（音譯為mano mano）」時常在推特上分享種菜及烹飪的大小事。日前，他在推文中呼籲大家，「切開後的白菜，一定要從最內側開始吃」，他表示，從內往外吃不僅可以保持白菜的鮮度，還能讓養分留在最外層，吃到最後仍能感受到白菜的新鮮與美味。

日本作家、料理研究家的樋口直哉也曾在推特分享原理，他在文中提到，白菜即使在收割後，外側的菜葉還是會繼續向中間運輸養分，因此從內往外吃，才能保持它的鮮美。如果要放在冰箱的話，則建議用保鮮膜包起來保存。

另外，「マノマノ」也在留言處提醒，「就算白菜上有黑點，也請直接吃掉」，他表示，這些黑點是「多酚」，是天氣變冷就會出現的反應，而且會有甜味，建議大家直接享用即可。

日本媒體「Hint-Pot」也曾報導，民眾可用「3項指標」確認白菜的新鮮度。第一是觀察菜葉的形狀，有好好捲住固定為佳；第二是看菜葉的顏色，綠色部分要偏濃、白色則需要有彈性；最後要檢查整體，若切面、切面顏色沒質變且水分充足，那就代表這顆白菜仍很新鮮。

日本 推特 Twitter

延伸閱讀

40個月年終好羨慕！長榮海運起薪超狂 「3職缺」不限科系可報考

麥當勞外送單16個套餐「能拆開下單嗎」 網友：不能怪客人

天降4.3億！陸男開心不到一小時 帳戶慘遭清零成「短命富翁」

塑膠椅中間為何設計孔洞？ 內行揭「4實用功能」：不開洞不行

相關新聞

白菜怎麼處理才對？日菜農建議「由內往外吃」：每一口都鮮美

天氣冷就會想吃火鍋暖身子，除了肉品、海鮮外，也絕不能少了青菜，除了高麗菜、茼蒿外，白菜也是常見的火鍋配菜之一。大部分的民眾處理白菜時，都習慣從最外層開始，一層一層地將菜葉剝下來...

2022年即將到來 英媒整理諾斯特拉達姆士驚世預言

世界即將揮別2021年和邁入2022年，新的一年又將發生什麼事情？每日郵報日前整理16世紀法國占星家兼醫師諾斯特拉達姆士...

南非屠圖大主教移靈教堂 供民眾瞻仰遺容

南非屠圖（Desmond Tutu）大主教的遺體今天移到歷史悠久的聖喬治大教堂（St George's Cathedra...

126隻瀕危印度老虎今年死亡 創統計以來新高

印度老虎保育機構表示，今年有126隻瀕危的這種大型貓科動物死亡，這是從10年前開始收集數據以來老虎死亡的新高

大象跨年的狂歡料理：柏林動物園的「耶誕剩食」派對

「We wish you a Merry Christmas and A Happy New Year 」剛過完聖誕，德國柏林動物園（Berlin Zoo）將多餘的聖誕樹變成動物們的美味佳餚。這一組由歐新社拍攝的一系列動物在柏林動物園吃聖誕樹的圖片釋出後——水牛、大象、鹿在各自園區裡成群吃著咀嚼著葉子——其享受的模樣也讓網友們紛紛驚嘆可愛。事實上，「聖誕樹佳餚」是柏林動物園向來的聖誕節傳統，不僅可以解決過剩的聖誕樹問題，也能幫助受疫情衝擊的動物園。

等了8年！貝克漢洗刷涉嫌避稅指控 入圍封爵名單

英國每日郵報報導，前英格蘭足球巨星貝克漢（David Beckham）2014年即將被冊封為「爵士」時，遭英國女王陛下稅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。