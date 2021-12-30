快訊

元旦連假前死傷事故 台鐵富岡湖口站間雙向列車延誤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2022年即將到來 英媒整理諾斯特拉達姆士驚世預言

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
諾斯特拉達姆士《百詩集》的一首四行體詩似乎指向預言通膨引起全球性飢荒，隨著人們爭奪受氣候變遷影響的自然資源，大規模飢荒也將目睹衝突上升，並暗示人類永遠不會學習，價格將持續上揚，以至於許多人都餓死了。資料畫面。法新社
諾斯特拉達姆士《百詩集》的一首四行體詩似乎指向預言通膨引起全球性飢荒，隨著人們爭奪受氣候變遷影響的自然資源，大規模飢荒也將目睹衝突上升，並暗示人類永遠不會學習，價格將持續上揚，以至於許多人都餓死了。資料畫面。法新社

世界即將揮別2021年和邁入2022年，新的一年又將發生什麼事情？每日郵報日前整理16世紀法國占星家兼醫師諾斯特拉達姆士（Nostradamus）對未來的部分預言，提出全球將遭受小行星撞擊、洪災、毀滅整個國家的乾旱及未來的大規模飢荒，甚至是AI技術的崛起。

諾斯特拉達姆士獲稱為「末日先知」（Prophet of Doom），於1555年出版以942首四行體詩為特色、據稱預見未來的知名預言書《百詩集》（Les Prophéties）。

根據報導，諾斯特拉達姆士受到聖經文本和瘟疫經歷的啟發，預言集中於饑荒與悲傷。如《百詩集》的一首四行體詩像是預測氣候變遷將變得非常惡劣，飆高的溫度會令海裡的魚「半熟」（Half cooked），隨後暗示人類最終將長達40年看不到雨，當最終下雨時，將有著毀滅國家的「大洪水」（Great floods）。

每日郵報指出，考慮到世界各國近年見到的破紀錄熱浪、野火、洪水和旱災來襲，可能就是諾斯特拉達姆士預測沸騰海水和聖經級洪災或許會出現在未來的警告信號。

諾斯特拉達姆士似乎也預測地球將受到小行星撞擊，引發火災、毀滅與大規模死亡。但從天文學家的預測來看，目前尚不清楚何時將發生此一所謂的「天石」（Celestial stone）撞擊與諾斯特拉達姆士筆下將從天而降的「大火」（Great fire）。

《百詩集》的另一首四行體詩則似乎指向預言通膨引起全球性飢荒，隨著人們爭奪受氣候變遷影響的自然資源，大規模飢荒也將目睹衝突上升，並暗示人類永遠不會學習，價格將持續上揚，以至於許多人都餓死了。

每日郵報還指出，諾斯特拉達姆士似乎預測到AI的興起，暗示人類將經由AI技術的崛起變得「不朽」（Immortal）。然而，《百詩集》的四行體詩向來寫得很模糊，目前也沒有證據顯示預言真的應驗，但因為內容完全開放解釋，又能意味著任何事情，讓《百詩集》在出版400多年後仍廣受歡迎。

每日郵報指16世紀法國占星家兼醫師諾斯特拉達姆士在《百詩集》預測氣候變遷將變得非常惡劣，飆高的溫度會令海裡的魚「半熟」，隨後暗示人類最終將長達40年看不到雨，當最終下雨時，將有著毀滅國家的「大洪水」。資料畫面。美聯社
每日郵報指16世紀法國占星家兼醫師諾斯特拉達姆士在《百詩集》預測氣候變遷將變得非常惡劣，飆高的溫度會令海裡的魚「半熟」，隨後暗示人類最終將長達40年看不到雨，當最終下雨時，將有著毀滅國家的「大洪水」。資料畫面。美聯社
每日郵報指諾斯特拉達姆士似乎也預測地球將受到小行星撞擊，引發火災、毀滅與大規模死亡。但目前尚不清楚何時將發生此一所謂的「天石」撞擊與他筆下將從天而降的「大火」。資料畫面。法新社
每日郵報指諾斯特拉達姆士似乎也預測地球將受到小行星撞擊，引發火災、毀滅與大規模死亡。但目前尚不清楚何時將發生此一所謂的「天石」撞擊與他筆下將從天而降的「大火」。資料畫面。法新社
每日郵報還指出，諾斯特拉達姆士似乎預測到AI的興起，暗示人類將經由AI技術的崛起變得「不朽」，但《百詩集》的四行體詩向來寫得很模糊，目前也沒有證據顯示預言真的應驗。資料畫面。法新社
每日郵報還指出，諾斯特拉達姆士似乎預測到AI的興起，暗示人類將經由AI技術的崛起變得「不朽」，但《百詩集》的四行體詩向來寫得很模糊，目前也沒有證據顯示預言真的應驗。資料畫面。法新社

AI 氣候變遷 通膨

延伸閱讀

恐怖大王的滅世預言：掀起末日狂潮的作家五島勉逝世

中國研發 AI 檢查官料號稱可以透過口述定罪

英媒揭露 英軍擬妥俄烏開戰後撤離

女團「阿路八」曝光好消息 竟被懷疑「偷喝酒」

相關新聞

大象跨年的狂歡料理：柏林動物園的「耶誕剩食」派對

「We wish you a Merry Christmas and A Happy New Year 」剛過完聖誕，德國柏林動物園（Berlin Zoo）將多餘的聖誕樹變成動物們的美味佳餚。這一組由歐新社拍攝的一系列動物在柏林動物園吃聖誕樹的圖片釋出後——水牛、大象、鹿在各自園區裡成群吃著咀嚼著葉子——其享受的模樣也讓網友們紛紛驚嘆可愛。事實上，「聖誕樹佳餚」是柏林動物園向來的聖誕節傳統，不僅可以解決過剩的聖誕樹問題，也能幫助受疫情衝擊的動物園。

2022年即將到來 英媒整理諾斯特拉達姆士驚世預言

世界即將揮別2021年和邁入2022年，新的一年又將發生什麼事情？每日郵報日前整理16世紀法國占星家兼醫師諾斯特拉達姆士...

126隻瀕危印度老虎今年死亡 創統計以來新高

印度老虎保育機構表示，今年有126隻瀕危的這種大型貓科動物死亡，這是從10年前開始收集數據以來老虎死亡的新高

等了8年！貝克漢洗刷涉嫌避稅指控 入圍封爵名單

英國每日郵報報導，前英格蘭足球巨星貝克漢（David Beckham）2014年即將被冊封為「爵士」時，遭英國女王陛下稅...

史上第一人 面部刺青女性登上黃金時段主播台

紐西蘭27日Newshub電視台6點新聞時段出現史上第一位面部刺青的女主播卡珮拉（Oriini Kaipara）。

女連投200多封履歷都遭拒 她嘆：念到碩士是我最大的錯誤

美國一位化名為cass city的女性本月27日在社群平台表示，近期求職連投了200多封履歷但全數摃龜。她大嘆：「念到碩士學位是我最大的錯誤。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。