2022年即將到來 英媒整理諾斯特拉達姆士驚世預言

「We wish you a Merry Christmas and A Happy New Year 」剛過完聖誕,德國柏林動物園(Berlin Zoo)將多餘的聖誕樹變成動物們的美味佳餚。這一組由歐新社拍攝的一系列動物在柏林動物園吃聖誕樹的圖片釋出後——水牛、大象、鹿在各自園區裡成群吃著咀嚼著葉子——其享受的模樣也讓網友們紛紛驚嘆可愛。事實上,「聖誕樹佳餚」是柏林動物園向來的聖誕節傳統,不僅可以解決過剩的聖誕樹問題,也能幫助受疫情衝擊的動物園。

2021-12-30 17:06