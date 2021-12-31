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「我長大後想當警察！」無手腳6歲童與警官結緣 2人每週溫馨相會

聯合新聞網 / 綜合報導
「長大後想當警察」天生殘疾6歲童因夢想與警官結緣。圖／取自facebook
「長大後想當警察」天生殘疾6歲童因夢想與警官結緣。圖／取自facebook

美國6歲男童漢姆費瑞斯（Harrison Humphries）天生沒有胳臂及腿，他立志長大後成為警探。在他與警察塞弗霍爾德（Rolf Seiferheld）結緣後，更堅定了他的夢想

塞弗霍爾德數個月前在路上巡邏時遇見漢姆費瑞斯，漢姆費瑞斯對他說：「我想在執法機構工作，幫助人們重回正途」。塞弗霍爾德見漢姆費瑞斯與自己理念一致，決定要引導漢姆費瑞斯，幫助他實現目標。

兩人每週五在塞弗霍爾德巡邏時都會碰面，塞弗霍爾德會跟漢姆費瑞斯分享工作經驗，也會讓他看看身上的裝備。

漢姆費瑞斯的母親塔拉（Tara）很感謝塞弗霍爾德的付出：「很多人不會花時間陪他，又或者人們會對這樣的相處模式感到害怕。」

塔拉透露，醫生曾告訴她和丈夫，漢姆費瑞斯生來沒有手臂，臀部和大腿骨，可能永遠都無法走路、自行進食或做其他事。但漢姆費瑞斯最終證明自己有能力用腳完成幾乎所有事情包括刷牙、梳頭、穿衣服。

塔拉說漢姆費瑞斯未來想成為警探或警長，現在有塞弗霍爾德的陪伴，她堅信兒子一定會實現自己的夢想。

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