史上第一人 面部刺青女性登上黃金時段主播台

紐西蘭27日Newshub電視台6點新聞時段出現史上第一位面部刺青的女主播卡珮拉（Oriini Kaipara）。

37歲卡珮拉2017年接受DNA測試確認自己是100%毛利人後，決定在面部刺上莫克紋面（moko kauae，毛利女性專屬的下巴刺青）。卡珮拉對於自己的初登場表示滿意：「我很興奮且享受其中。並為自己能站上主播台感到驕傲。這為毛利人、甚至是有色人種開創新的格局。」卡珮拉自覺走的每一步都在打破過往的疆界，未來希望爭取成為6點新聞時段固定班底。

許多網友讚許電視台重視文化多樣性，並留下正面回應：「這位美麗的主播讓她的族人，尤其是女性感到非常驕傲」、「卡珮拉是我最喜歡的新聞從業者。我常在毛利頻道上看她」。

但也有人提出不同觀點：「大多數人都在評論她的外貌，厭女症似乎取代了種族議題」、「有評論說她『口齒清晰』...這不就是她的專業嗎？難道你會因為她臉上刺青，就對她的好口條感到訝異？」