女連投200多封履歷都遭拒 她嘆：念到碩士是我最大的錯誤
美國一位化名為cass city的女性本月27日在社群平台表示，近期求職連投了200多封履歷但全數摃龜。她大嘆：「念到碩士學位是我最大的錯誤。」
許多網友認為取得學位只是第一步，勉勵原PO再接再厲：「求職成功仰賴自我推銷能力。擁有學位就像擁有一個好產品。後續端視你如何『銷售』自己」。
部分網友分享與原PO類似的經驗：「當我取得碩士學位後，雇主突然不想跟我工作。他們說我『大材小用』，甚至認為我不會做太久，而他們想要一個穩定度高的雇員。真的很難想像自己會因為學歷太高而失業。」、「之前雇主也說我學歷太高，擔心我工作6個月後會跳槽」。
另有網友點出找工作關鍵其實是人脈：「我之前待業一年，最後因為有認識的人引介我到他們公司去上班，才順利找到工作。只能說你認識的人比你的資歷重要」、「我之前參加學校校友就業諮詢計畫，諮詢顧問就直言，雇主通常會透過人際網路徵才」。
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