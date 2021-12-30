中國留學生假冒日本人「捐精」 日女稱被騙生下小孩索賠8千萬

近年有日本女性為求生育都會接受捐精受孕，為產下優質下一代，女事主大多要求捐精者須是日本人兼有優良背景。但近日有日女狀告一名「捐精」男生，指對方明明是中國人，卻假冒日本人兼京都大學畢業，二人發生性行為並生下女嬰後始揭發真相，近日告上東京法院要求對方賠償3億3千萬日元（約台幣8000萬元）。

據《東京新聞》報道，東京一名30多歲的女子，在交友網站認識一名捐精者，因對方虛報國籍和學歷而遭受精神困擾， 12月27日向東京法院提出訴訟，要求對方賠償3億3千萬日元（約台幣8000萬元）。

根據訴訟內容，女事主跟丈夫10多年前誕下孩子後，丈夫及後疑似不育，故她在網上找尋捐精者，至2019年3月認識20多歲的被告。

女事主稱對方謊稱是京都大學的日本畢業生，未婚也未有約會對象，在接受約10次「性交捐精」後，同年6月懷孕。及後她才得悉，對方其實是中國人並已婚，而且不是京都大學畢業，而是畢業於另一所國立大學。

女事主透露，女兒現已交由兒童福利機構看顧。女方指控男被告為獲得性滿足而虛報資料，被迫跟不符合條件的人發生性關係，因而利益受侵害，造成巨大精神痛苦，故要求賠償。

不過該週刊去年也有向捐精男查問，他卻辯稱自己是志願者沒收錢，只稱曾入讀國立大學沒說過是京大，而且對方也沒有問國籍，而女事主成功懷孕後仍要求性行為，他拒絶再見後女方便在網上造謠誹謗，事件頓變成羅生門。

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文章授權轉載自《香港01》