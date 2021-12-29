半天就蓋好！美國第一棟供低收入戶的3D列印房交屋 能抵擋天災、保持室內溫度

慈善房屋組織國際仁人家園（Habitat for Humanity）耶誕節前在美國維吉尼亞州蓋出第一棟供低收入戶居住的3D列印房。

仁人家園執行長格寧（Janet V. Green）表示，他們今年和3D列印公司Alquist共同執行這項計畫，由對方製作房子。

這棟33坪的房子內有3間臥房和2間衛浴，由混凝土在短短12小時內就建造而成。過去搭建這類房子的施工時間約為4週。

屋主史傳菲德（April Stringfield）提到自己申請仁人家園的購屋計畫，在聖誕節前交屋好感恩：「我一直想擁有自己的家，現在夢想成真了。我兒子有活動空間，小狗也能在院子裡跑來跑去。」

3D列印房屋使用的混凝土有很多優點，諸如：保持室內溫度、抵擋龍捲風或颶風這類天災。

史傳菲德還得到一台3D列印機，能讓她印出電源插座、櫥櫃把手這些日常所需用品。

格寧樂見這項技術為屋主節省很多成本，並透露仁人家園將以3D列印技術蓋出更多房子。