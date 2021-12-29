她趕在耶誕節深夜11點前快手拆除裝飾 背後理由好窩心

英國23歲女性絲科菲爾德（Georgia Schofield）每年都會趕在耶誕節晚上11點前拆掉家中所有節慶吊飾。她在社群平台透露原因後，網友紛紛表示：「好用心。」

絲科菲爾德提到女兒生日在耶誕節隔天，她希望區隔女兒生日和耶誕節，所以她一拆除耶誕吊飾後，就會火速換上慶生吊飾，讓女兒能單純享受慶生的喜悅。

許多網友也很認同她的作法「我女兒生日是12月29號，耶誕節一過我就移除聖誕樹，讓女兒知道耶誕節和她的生日不一樣」、「我孩子生日跟耶誕節也很接近，我也會做一樣的事，不要讓孩子認為生日要跟耶誕節一起過、沒辦法有個『正常』的生日」、「媽媽這麼做好貼心」。

但也有網友認為生日跟耶誕節混在一起無妨：「我生日在12月27號，但生日當天還是會留著耶誕樹，我喜歡跟樹合照」、「我女兒28號生，每次我問她要不要移走耶誕樹，幸好她都說要留下來，我就不用這麼趕，哈哈。」