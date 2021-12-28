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見客人吃雞塊噎到 麥當勞15歲員工立刻跳窗救人

聯合新聞網 / 綜合報導
見客人吃雞塊噎到，麥當勞15歲員工立刻跳窗救人。圖／取自cnn
見客人吃雞塊噎到，麥當勞15歲員工立刻跳窗救人。圖／取自cnn

美國明尼蘇達州一名15歲少女蕾莉（Sydney Raley）本月17日在麥當勞得來速上班時，發現客人不慎被雞塊嗆到，她立刻跳出窗外使用哈姆立克急救法救人，最後成功化解客人的危機。

蕾莉說當時看到客人狂咳嗽，表現出作嘔狀，坐在副駕駛座的女兒嚇壞了，她立刻察覺不妙：「客人快窒息了！」

蕾莉請她的經理和客人的女兒撥打電話呼叫救護車，她則迅速跳出窗外解救客人。

蕾莉表示自己11歲時在紅十字會保姆訓練班上學會了哈姆立克急救法，「所有訓練當下都派上用場」。

蕾莉試了幾次哈姆立克急救法都沒有幫客人脫困，於是請其他人一起幫忙，最後順利從客人喉嚨裡取出食物，客人又能呼吸了，雖然客人事後驚魂未定，仍對蕾莉心存感激。

警方稍後趕到現場查看狀況，並獎勵蕾莉的義舉。他們稱蕾莉是英雄，還從社區善心人基金中提撥100美元（約合新台幣2700元）給她。

蕾莉的同事及父母都以她的英勇事蹟為榮，父親湯姆（Tom）透露，蕾莉幼時就被診斷出患有自閉症，他們一直擔心這對她來說會是挑戰，事實證明他們多慮了：「這其實是種祝福和禮物。我們的擔憂全都沒發生。」

哈姆立克 自閉 麥當勞 救護車 美國

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