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女用鑰匙刮別人車 被特斯拉監視器錄下「高畫質鐵證」

聯合新聞網 / 綜合報導
女用鑰匙刮花車身，行為都被特斯拉監視器全都錄。圖／取自bournemouthecho
女用鑰匙刮花車身，行為都被特斯拉監視器全都錄。圖／取自bournemouthecho

英國57歲女性瓦倫特（Anna Valente）今年6月發現有輛特斯拉跟她的車停很近，一怒之下拿鑰匙刮特斯拉的車身，然而此舉全被特斯拉的監視器拍下成為罪證。本月初瓦倫特在法庭上認罪，須支付車主1078.83英鎊（約合新台幣4萬元）賠償金。

外媒報導，瓦倫特當時因狗在車上，不希望其他車太靠近她的車，就將車停在白線上，等她返回開車時，發現一台特斯拉跟自己的車子停得很近，心生不滿就拿手邊的鑰匙刮了特斯拉的車身。

特斯拉車主起先不知道車身出現刮痕的原因，看了監視器畫面才明白事情始末，便向警方提供瓦倫特犯罪時的清晰影像、走向車子的臉部照片以及車牌。這些鐵證也讓法院得以將瓦倫特定罪。

警方發言人表示：「涉案車輛裝有監控攝影機，能捕捉到被告清晰高畫質的影像。」

特斯拉的「哨兵模式影像」（sentry mode）能在無人看管時記錄汽車周圍的環境。車主對此功能讚不絕口：「前方監視器拍到了那個女人朝我們的車走來。後方監視器拍到她拿鑰匙刮我們車身之前，放東西到她的車上。」

此為英國第一起以特斯拉監視器畫面當作證據的案件。

特斯拉 監視器 車主 英國

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