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產婦入院途中生子 事後竟收到天價1500萬元帳單

聯合新聞網 / 綜合報導
產婦入院途中生子，事後竟收到天價1500萬元帳單。圖／取自npr
產婦入院途中生子，事後竟收到天價1500萬元帳單。圖／取自npr

美國38歲女性班妮特（Bisi Bennett）去年11月在前往醫院的車上生下兒子，最後竟收到高達550000美元（約合新台幣1500萬元）的帳單。幸好最後找到解決方法

班妮特憶起去年11月12日半夜在丈夫車上生出兒子，孩子因為是「頭最後出產道」的臀位早產，入院剪斷臍帶後，就送進新生兒加護病房，待到今年1月7日才出院。

身為保險從業人員的班妮特，當時選擇這間醫院除了考量離家近，也因為該醫院在她保險涵蓋的醫院名單內，但她帶兒子出院時，竟收到醫院天價賬單。

班妮特表示，自己雖然在2020年生下兒子，但兒子直到2021年才出院。期間她的雇主在2021年將原本的醫療服務供應商改成另一家保險公司，而2家保險公司都拒絕支付費用，所以醫院才向她索取全額費用。

班妮特數度打電話到醫院，請對方將帳單依不同年度分開計算。但醫院只是建議班妮特可以每個月支付4.6萬美元（約合新台幣127萬元），但她指出：「即便是分期付款我也負擔不起。我事前盡力避免付出高額費用，卻仍出現這種荒謬的狀況。」

所幸2家保險公司今年10月都支付各自的費用，班妮特最終也只須負擔6300美元（約合新台幣17萬元）。該醫院事後公開向班妮特致歉，承諾未來會改善溝通流程。

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