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司機逆向行駛撞死3位家裡最小孩子 她泣訴：我們的生命破碎了

聯合新聞網 / 綜合報導
逆向行駛司機一次撞死3位家裡最小的孩子。圖／取自wlox
逆向行駛司機一次撞死3位家裡最小的孩子。圖／取自wlox

美國路易斯安那州一個家庭的3手足：20歲的琳蒂（Lindy Simmons）、17歲的克里斯多福（Christopher Simmons）和15歲的卡麥琳（Kamryn Simmons）本月17日晚間開車行駛在州際公路上時，被逆向行駛的54歲卡車司機約翰（John Lundy） 撞死

同行的母親唐恩（Dawn Simmons）以及和克里斯多福女友瑪莉莎（Marissa）事發後被緊急送往當地醫院。

3手足源自一個9手足大家庭，他們的姊姊凱蒂（Katie DeReoun）事發當時表達自己的傷痛：「家中3個最年幼的小寶貝都離世了，我爸現在在加護病房陪著我媽。我媽不知道發生什麼事。……我們的生命破碎了。」

凱蒂稱約翰是因酒後駕車釀禍，但當局仍未確認最後鑑定結果，推測約翰有可能只是「迷路且感到困惑」的駕駛。

3手足的哥哥歇（Shea Simmons）則以此意外呼籲人們記得「生命很寶貴，凡事都不是理所當然的。

3手足的母親目前已清醒，但腳踝、肋骨和胸骨傷勢仍待恢復。凱蒂表示：「我們在一起笑，一起哭，再一起笑。我知道她還有很長一段的路要走，但看到她這麼堅強，我相信上天聽到我每一次祈禱。」

而克里斯多福女友瑪莉莎則接受了腿部手術，復原良好，但傷心欲絕。

手術 美國

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