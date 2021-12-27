「可以去外面放屁嗎？」問題好尷尬 脹氣檢察官控同事卻敗訴

英國高級檢察官穆罕默德（Tarique Mohammed）日前控告英格蘭及威爾斯皇家檢控署同事麥戈里（Paul McGorry），理由是麥戈里要他停止放屁，令他難堪，最後法院判穆罕默德敗訴。

穆罕默德主張服用心臟病藥物導致自己頻繁放屁，麥戈里的要求讓他感到尷尬，且侵犯到他的尊嚴，但法官裁定麥戈里的要求為合理。

麥戈里表示，當時注意穆罕默德有脹氣問題，但他不知道原因。穆罕默德數次在安靜的辦公室裡放屁後，麥戈里直接問穆罕默德原因，並問他能否到外面「解放」，但穆罕默德拒絕。後來雙方就再也沒提及此事。事後穆罕默德意識到此事讓他尷尬萬分，但沒有太沮喪，也沒抱怨過此事。

法官裁定，麥戈里向穆罕默德提出的問題「不是為了侵犯他的尊嚴」，也並非不合理的問題。

穆罕默德除了控訴麥戈里，還聲稱自己在2014年心臟病發作染上多種後遺症後，遭受老闆跟同事歧視，包括：扔掉他的水瓶，要他每週一天去96公里外的地方工作，並在他病假期間拒絕支付執業證書費用。

法院最後認為英格蘭及威爾斯皇家檢控署觸犯歧視殘疾罪，應該考量穆罕默德的健康問題，提供他更靈活的工作模式。