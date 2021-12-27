快訊

東北亞極端大寒流：從南韓冰封到日本癱瘓大暴雪

尼加拉瓜媒體報導：奧蒂嘉沒收我資產 轉交北京

男嬰呱呱墜地「腸子全在體外」 出生一周完全無法進食

聯合新聞網 / 綜合報導
男嬰誕生「腸子全在體外」。圖／取自dailymail
男嬰誕生「腸子全在體外」。圖／取自dailymail

英國29歲女性芙樂（Ashlie Fowler）本月生出罕見疾病的兒子，出生時腸子全在體外。

醫生在芙樂懷胎12週時就告訴她，肚中胎兒患有發生率約1/30000的裂腹畸形（gastroschisis）症狀。雖然芙樂產前就有心理準備，親眼目睹兒子「腸子外露」時仍感到非常吃驚。

芙樂透露當時最擔心兒子的體重，因為他腸子外露，出生第1周不能吃任何東西。好在他住院3週回家後恢復狀況良好，目前已經5周大了。

裂腹畸形是指胎兒在子宮內生長期間，前腹壁無法閉合在一起，導致器官會從身體滲出到肚臍右側。嚴重者還會出現胃和肝臟這些器官外露的情況。

芙樂表示產前諮詢專業醫師時，對方告知她孩子會沒事的，讓她安心許多。最後芙樂在專門醫院以剖腹產的方式生下兒子，孩子一出生，醫護人員就將他所有器官都裝在一個袋子裡，以防器官變乾、失溫或受到感染，並在他出​​生後4小時內完成手術，並放他到保溫箱裡。

芙樂認為兒子沒有受到太多痛苦：「我第一次見到他時，他在保溫箱裡全身被包緊緊，很開心的感覺。」

芙樂慶幸兒子沒有更多器官從身體裡跑出來，所以只在醫院待了約3週就出院，一般都要住院6週左右。

罕見疾病 器官 醫護人員

延伸閱讀

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

媽媽水中分娩生出「人魚男嬰」 助產師驚：很罕見

沒錢換胃調節器電池…女罹罕見怪病 一天最多吐70次

2歲女娃去除「蝙蝠俠胎記」 開心變臉：我現在是公主了

相關新聞

德國防洪不蓋堤防 學古荷蘭人將城市直接蓋在土墩上

全球許多城市都受海平面上升及強降雨洪水威脅。科學家預期如果排放量不減少，到 2050 年生活在 570 個城市的 8 億人口將面臨海平面上升影響。

美國暢銷回憶錄40年性侵錯控的《幸運》洗冤錄

冤獄因為被害人的錯誤回憶而造成，卻也因為被害人的回憶錄細節而翻案；但指責被害者希柏德的「錯認」是否公允？希柏德應該為此付出法律責任嗎？冤獄平反的布羅德沃特，過去多年來因為「犯罪紀錄」而困苦窘迫的人生，又該找誰討回公道？

日本滋賀降雪破紀錄「暴增3550％」 電車門打開都是雪網友看傻

強烈冷氣團襲擊日本，各地都出現驚人的降雪狀況。特別是在滋賀縣，降雪幅度更是創下新高，除了影響當地的交通安全之外，更出現了許多令人難以想像的景象。

男嬰呱呱墜地「腸子全在體外」 出生一周完全無法進食

英國29歲女性本月生出罕見疾病的兒子，出生時腸子全在體外。

全球首例！ 日本首輛「鐵路公路兩用車」上路營運

日本四國12月25日有一款可以行走鐵路和道路的兩用車輛投入營運，當局指這是全球首例，並希望可以改善地方交通。

強烈寒流襲日本 降雪創紀錄東京睽違45年低溫

日本受強烈寒流影響，今天多地持續下大雪，近畿北部降雪量創紀錄，東京千代田區睽違45年在12月出現零下低溫；交通也因雪大亂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。