男嬰呱呱墜地「腸子全在體外」 出生一周完全無法進食

英國29歲女性芙樂（Ashlie Fowler）本月生出罕見疾病的兒子，出生時腸子全在體外。

醫生在芙樂懷胎12週時就告訴她，肚中胎兒患有發生率約1/30000的裂腹畸形（gastroschisis）症狀。雖然芙樂產前就有心理準備，親眼目睹兒子「腸子外露」時仍感到非常吃驚。

芙樂透露當時最擔心兒子的體重，因為他腸子外露，出生第1周不能吃任何東西。好在他住院3週回家後恢復狀況良好，目前已經5周大了。

裂腹畸形是指胎兒在子宮內生長期間，前腹壁無法閉合在一起，導致器官會從身體滲出到肚臍右側。嚴重者還會出現胃和肝臟這些器官外露的情況。

芙樂表示產前諮詢專業醫師時，對方告知她孩子會沒事的，讓她安心許多。最後芙樂在專門醫院以剖腹產的方式生下兒子，孩子一出生，醫護人員就將他所有器官都裝在一個袋子裡，以防器官變乾、失溫或受到感染，並在他出​​生後4小時內完成手術，並放他到保溫箱裡。

芙樂認為兒子沒有受到太多痛苦：「我第一次見到他時，他在保溫箱裡全身被包緊緊，很開心的感覺。」

芙樂慶幸兒子沒有更多器官從身體裡跑出來，所以只在醫院待了約3週就出院，一般都要住院6週左右。