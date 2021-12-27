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全球首例！ 日本首輛「鐵路公路兩用車」上路營運

香港01 / 文．張子傑
日本可以行走鐵路和道路的兩用車輛。 圖擷自THE SANKEI NEWS
日本可以行走鐵路和道路的兩用車輛。 圖擷自THE SANKEI NEWS

日本四國12月25日有一款可以行走鐵路和道路的兩用車輛投入營運，當局指這是全球首例，並希望可以改善地方交通。

共同社報道，位於四國德島縣海陽町的阿佐海岸鐵道在25日中午為旗下「雙模式車輛」（Dual Mode Vehicle，DMV）舉行首航儀式，這款車輛可載客21人，外觀與一般小型公車無異，但底部設有可以駛在路軌的鐵輪。

車輛行走的路線全長大約50公里，其中由起點阿波海南站至高知縣東洋町站為10公里路段為鐵路，抵達東洋町站後，車輛收起鐵輪，以一般公車模式駛至室戶市的觀光景點室戶岬。

阿佐海岸鐵道是由德島及高知縣政府，以及多個地方自治體投資成立的第三部門鐵路公司，與四國旅客鐵道（JR四國）牟岐線連接，惟成立以來長年飽受赤字問題困擾，因此近年提出引入DMV計劃改善營運。經過長時間的測試後，於今年11月通過中央政府的檢討委員會的安全審查，批准投入服務。

該公司希望以DMV無需轉車為賣點，吸引觀光客到當地的溫泉及道路休息站等設施，改善交通和增加收入。

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文章授權轉載自《香港01》

鐵道 公車 日本

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