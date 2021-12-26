快訊

本土+1！ 研判舊案 境外增23例有11人為我赴哈薩克空手道代表團

吳宗憲兒鹿希派抽大麻菸遭警方逮補 稱不知是「大麻菸」

韋伯太空望遠鏡升空 NASA：讓人讚嘆 確實是耶誕

中央社 / 法屬圭亞那庫魯25日綜合外電報導
韋伯望遠鏡的尺寸和複雜度都是空前，主鏡直徑6.5公尺，是哈伯望遠鏡的3倍。由於其體積太過龐大，必須如摺紙般摺疊起來。路透社
韋伯望遠鏡的尺寸和複雜度都是空前，主鏡直徑6.5公尺，是哈伯望遠鏡的3倍。由於其體積太過龐大，必須如摺紙般摺疊起來。路透社

因技術問題數次延後，世界最強大的太空望遠鏡「韋伯太空望遠鏡」（James Webb Space Telescope）今天升空，前往距離地球150萬公里遠的目的地，預定明年6月運作。

美東時間上午7時20分（台灣時間晚間8時20分），美國國家航空暨太空總署（NASA）這座歷時約30年、斥資約90億美元（約新台幣2492億元）打造的革命性紅外線太空望遠鏡，由阿利安5型火箭（Ariane5）運送，從歐洲太空總署（ESA）法屬圭亞那庫魯（Kourou）基地發射升空。

NASA科學任務局（Science Mission Directorate）副局長朱布肯（Thomas Zurbuchen）表示：「多讓人讚嘆的一天啊，果然是耶誕無誤。」

歐洲太空總署（ESA）署長阿施巴赫（JosefAschbacher）則表示：「很開心地說，我們把這個太空船非常精準地送入了軌道…阿利安5型表現非常好。」

這是關鍵，因為把太空船放上軌道有助節省燃料，讓韋伯望遠鏡可順利抵達最後目的地，且在抵達後運作良好。

以NASA前署長為名的詹姆斯‧韋伯太空望遠鏡預計將花費約1個月抵達目的地，它將追隨哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）腳步，但打算帶領人們更了解宇宙在140億年前誕生時的樣貌。科學家希望它能帶回新線索，讓學界對宇宙和太陽系外類地行星的起源有更進一步了解。

韋伯計畫共同創始人馬瑟爾（John Mather）在社群媒體形容韋伯太空望遠鏡具有空前的靈敏度，「韋伯太空望遠鏡可在遠從月球的距離，探測到一隻大黃蜂的熱信號（heat signature）」。

韋伯望遠鏡的尺寸和複雜度都是空前，主鏡直徑6.5公尺，是哈伯望遠鏡的3倍。由於其體積太過龐大，必須如摺紙般摺疊起來，而它抵達觀測點日-地系統第二拉格朗日點（L2）後，完全展開又將是艱鉅的挑戰。

美國國家航空暨太空總署（NASA）這座歷時約30年、斥資約90億美元打造的革命性紅外線太空望遠鏡，由阿利安5型火箭（Ariane5）運送，從歐洲太空總署（ESA）法屬圭亞那庫魯（Kourou）基地發射升空。美聯社
美國國家航空暨太空總署（NASA）這座歷時約30年、斥資約90億美元打造的革命性紅外線太空望遠鏡，由阿利安5型火箭（Ariane5）運送，從歐洲太空總署（ESA）法屬圭亞那庫魯（Kourou）基地發射升空。美聯社

太空 NASA 太陽系

延伸閱讀

耶誕全家福！貝克漢一家帥氣亮相 Chiara兒女搞笑演出 還戳破聖誕老人是爸爸扮的

耶誕、跨年槍毒需求增？ 北市警破槍支工廠

韋伯太空望遠鏡升空 歐洲太空總署長：最棒耶誕禮物

韋伯太空望遠鏡定耶誕升空 開啟天文探索新時代

相關新聞

韋伯太空望遠鏡升空 NASA：讓人讚嘆 確實是耶誕

因技術問題數次延後，世界最強大的太空望遠鏡「韋伯太空望遠鏡」（James Webb Space Telescope）今天...

阿富汗國立音樂學院 全員落腳里斯本

全員成功出逃的阿富汗國立音樂學院（Afghanistan National Institute of Music，ANIM）人員，包括學生、教職員及他們的家人，已於12月13日抵達提供政治庇護的葡萄牙，並希望能在此重建學校，不只要讓學業繼續，更計劃進一步組成歡迎阿富汗逃亡者的文化中心。

日本上班族受疫情衝擊加班費銳減 中產階級正沉入下流社會

新冠肺炎疫情衝擊，工作量銳減，讓日本人長期以來用加班費填補薪資缺口的作法出現嚴重問題，「只靠基本薪資已經無法生活」，「中流」（意指中產階級）正往下流社會移動。

泰學校疫情下慶耶誕 大象扮耶誕老人發防疫用品

泰國一所學校15年來都會舉辦耶誕派對，今年的派對出現了疫情下的新插曲，那就是現場有戴上耶誕老人帽和口罩的大象對學生分發洗...

韋伯太空望遠鏡升空 歐洲太空總署長：最棒耶誕禮物

歐洲太空總署（ESA）署長阿施巴赫今天表示，詹姆斯‧韋伯太空望遠鏡發射升空，這是最棒的耶誕禮物；接下來將前往距地球約16...

疫情威脅 伯利恆耶誕慶祝活動規模減縮

在伯利恆的馬槽廣場（Manger Square），戴著耶誕老人帽的遊客和童子軍昨天打鼓慶祝平安夜，但因COVID-19疫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。