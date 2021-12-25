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韋伯太空望遠鏡升空 歐洲太空總署長：最棒耶誕禮物

中央社 / 布魯塞爾25日專電
歐洲太空總署（ESA）署長阿施巴赫今天表示，詹姆斯‧韋伯太空望遠鏡發射升空，這是最棒的耶誕禮物。 美聯社
歐洲太空總署（ESA）署長阿施巴赫今天表示，詹姆斯‧韋伯太空望遠鏡發射升空，這是最棒的耶誕禮物。 美聯社

歐洲太空總署（ESA）署長阿施巴赫今天表示，詹姆斯‧韋伯太空望遠鏡發射升空，這是最棒的耶誕禮物；接下來將前往距地球約160萬公里的軌道，展開史無前例地天文探索。

阿施巴赫（Josef Aschbacher）今天在社群媒體發文，詹姆斯‧韋伯太空望遠鏡（James Webb SpaceTelescope）已在今天中歐時間13時20分發射升空，他認為這是送給國際的最棒耶誕禮物。

美國國家航空暨太空總署（NASA）的韋伯太空望遠鏡是由ESA的阿利安5型火箭（Ariane 5）承載，並從ESA在法屬圭亞那庫魯（Kourou）基地發射升空。

根據ESA說明，這項任務是歐洲、美國和加拿大太空機構之間數十年精心規劃和國際合作的成果。韋伯太空望遠鏡將成為有史以來發射到太空的最強大的望遠鏡。盼回答宇宙的懸而未決的問題，並在天文學的所有領域取得突破性發現。

這個最新升空太空望遠鏡採用加拿大和歐洲製造的儀器，是超過一萬人國際大型合作計畫，升空後主要有2項主要科學任務，首先是探索宇宙歷史的早期階段，回顧大爆炸後的數億年時光。其次是發現系外行星，並透過分析這些星體的大氣，來研究是否可能有生命存在。

太空 美國 加拿大

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