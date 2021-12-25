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韋伯太空望遠鏡定耶誕升空 開啟天文探索新時代

中央社 / 法屬圭亞那庫魯25日綜合外電報導

史上最強大的韋伯太空望遠鏡因技術問題多次延後升空後，預定今天發射，前往距離地球150萬公里遠的目的地，開啟萬眾期待的天文探索新時代。

美國國家航空暨太空總署（NASA）的韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）歷時約30年、斥資約90億美元打造。

這座革命性的紅外線太空望遠鏡裝入阿利安5型火箭（Ariane 5）的貨艙後，將於美東時間上午7時20分（台灣時間晚間8時20分）從歐洲太空總署（ESA）在法屬圭亞那庫魯（Kourou）基地發射升空。

路透社報導，如果一切順利，約6500公斤重的韋伯太空望遠鏡在升空26分鐘後將脫離火箭。

韋伯太空望遠鏡接下來將花一個月時間滑行到位於太陽軌道的目的地，與地球的距離約是地球與月球距離的4倍。

與哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）不同的是，韋伯太空望遠鏡將環繞太陽軌道運行，而非地球軌道。

法新社提到，韋伯太空望遠鏡可望送回新線索，協助科學家進一步了解宇宙和太陽系外類地行星的起源。

太空 火箭 太陽系

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