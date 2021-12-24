快訊

恭喜！耶誕夜騙倒卓君澤 威廉陽明山上求婚成功

疫情海嘯！王品年終掰了 正職員工改發0.5個月獎金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

TikTok「昏迷挑戰」鏡頭前閉氣 美國2名兒童挑戰後窒息亡

香港01 / 李紫銘
國外發生孩子參與社群媒體抖音（TikTok）「昏迷拍攝挑戰」而釀成窒息死亡的悲劇。圖／路透社
國外發生孩子參與社群媒體抖音（TikTok）「昏迷拍攝挑戰」而釀成窒息死亡的悲劇。圖／路透社

抖音TikTok是一款可在智慧型手機上瀏覽的短影片社交應用程式，TikTok亦會不時發佈一些「挑戰」去讓創作者跟隨拍攝。而最近有女童參與TikTok上的「昏迷挑戰（Blackout Challenge）」，玩法是參與者會在鏡頭前屏住呼吸直至昏迷，最終該名女童窒息身亡。

3月已有致命案例

在今年3月22日，一名來自美國科羅拉多州的12歲男童Joshua獨自在家接受「昏迷挑戰（Blackout Challenge）」， 他的父母完全不知情，直至Joshua的孿生兄弟找到昏迷的他。不幸地，Joshua送醫後接受19日治療後不治離世。

相隔9個多月，美國賓夕法亞州再有一名兒童死於「昏迷挑戰（Blackout Challenge）」，10歲女童Nyla Anderson於12月12日在自己睡房參與了挑戰，由媽媽發現她昏迷後，送達醫院幾天後死亡。

事件發生後，在TikTok上已找不到任何有關「Blackout Challenge」的短片。

媽媽呼籲一定要看小朋友手機

Nyla Anderson的媽媽在採訪片段上表示：「我只是希望家長能更多注意孩子及TikTok ，因為你永遠不知道會在他們的手機上看什麼，或正打算嘗試甚麼，他們會嘗試只因為他們只是孩子。」

特拉華州內穆爾兒童醫院的執業社工Elizabeth Wood指，不少挑戰者認為身邊有人會及時救到自己，但其實未必能挽回造成的傷害。兒童的大腦還處於發育階段，他未必有能力去理解接受「挑戰」會帶來的後果，很可能一時衝動便釀成慘劇。

延伸閱讀：

抖音TikTok瘋狂Challenge出事　10歲女童玩「昏迷挑戰」窒息亡

聖誕禮物｜買禮物畀小朋友最後衝刺　推介3大連鎖店必買之選

文章授權轉載自《香港01》

TikTok 社交 抖音

延伸閱讀

澳洲驚傳無尾熊大屠殺 犯嫌遭控250項罪名

印尼男潛水裝抽水泵卻被「吸入絞碎」 遺體尚欠手腳頭

哈囉你好嗎衷心感謝：路透2021年度暖心照片的「阿嬤故事」

性騷擾對女性有多傷？市長拍短片向男性喊話「該改變了！」

相關新聞

老爸防疫猶豫害她失業？英相強生女兒丟服務生工作

英國每日郵報報導，英國政府專家對於是否祭出防疫管制和建議民眾減少社交活動猶豫不決，造成今年耶誕節一片混亂，連英國首相強生...

哈囉你好嗎衷心感謝：路透2021年度暖心照片的「阿嬤故事」

「2021的你，過得還好嗎？」今天是平安夜，明天是聖誕節，再過7天的此時此刻世界又將跨入新的一年。過往每逢這個時節，全球各大媒體就會開始主打《一年回顧》，用各種悲喜劇的跑馬燈輪播，重新講述著過去一年的種種新聞片段與故事，而其中一種最流行的呈現方式即是「年度最佳照片」 。像是這張被《路透社》選入2021最佳攝影之一的戲劇化照片，紀錄的就是今年3月美國西雅圖的一間長照中心裡，98歲日裔的魚本阿嬤（Yoshia Uomoto），在見到自己因疫情封鎖而超過1年沒能真人見到面的兒子，驚喜到從床上跳起來的可愛瞬間——那麼半年過後的現在，魚本阿嬤又怎麼了呢？

TikTok「昏迷挑戰」鏡頭前閉氣 美國2名兒童挑戰後窒息亡

抖音TikTok是一款可在智慧型手機上瀏覽的短影片社交應用程式，TikTok亦會不時發佈一些「挑戰」去讓創作者跟隨拍攝。而最近有女童參與TikTok上的「昏迷挑戰（Blackout Challenge）」，玩法是參與者會在鏡頭前屏住呼吸直至昏迷，最終該名女童窒息身亡。

印尼男潛水裝抽水泵卻被「吸入絞碎」 遺體尚欠手腳頭

印尼發生駭人聽聞的奪命工業意外！1名41歲男子與爸爸在1間飲用水公司上班，其間為公司安裝抽水泵喉疑似因為裝備爆裂，因而令身體被吸入水泵。爸爸見兒子良久未有上水，於是潛水查看，揭發意外。男子的遺體幾乎都被絞碎，其中手腳頭都未能尋回，遺下妻子及幼兒。

重現「中華一番」？日崎陽軒推「超巨大燒賣」網友嚐鮮狂讚

日本「崎陽軒」開業超過一百年，販售許多款式的便當、點心等等，是日本非常知名的飲食業者，特別以「燒賣」品項最為知名，也進軍台灣展店。日前他們推出了尺寸相當驚人的巨大燒賣，在網路上引起一陣話題。就有網友嚐鮮，並公開試吃後的心得。

南韓真地獄公使：從靈獸崇拜殺人到干預國政？

從獨立運動到民主化的歷程，縱使無信仰者佔大多數，但宗教對於韓國近代歷史影響深遠，其中包著「假宗教」外皮的犯罪團體，更是韓國社會長久以來存在的問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。