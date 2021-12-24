印尼男潛水裝抽水泵卻被「吸入絞碎」 遺體尚欠手腳頭

印尼發生駭人聽聞的奪命工業意外！1名41歲男子與爸爸在1間飲用水公司上班，其間為公司安裝抽水泵喉疑似因為裝備爆裂，因而令身體被吸入水泵。爸爸見兒子良久未有上水，於是潛水查看，揭發意外。男子的遺體幾乎都被絞碎，其中手腳頭都未能尋回，遺下妻子及幼兒。

事件發生在印尼南蘇門答臘省巨港市（Palembang），男子沙維蘭（Herman Sawiran）與爸爸在本月12日下午到奧根河（Ogan River）附近工作，他負責獨自潛下水安裝水泵。爸爸見兒子一直沒有回到水上，於是也潛下水查看，發現沙維蘭被吸入到水泵之中，身體被絞碎，肢體碎片散落在不同地方。爸爸見狀立即找人幫忙將沙維蘭拉上來，但只能找到部份餘下的身體。報道提到，事故起因應該是水泵裝備突然爆裂。

沙維蘭妻子得知丈夫意外去世之後哭崩，說沒有想過丈夫會死得這麼悽慘，現時只跟孩子說爸爸出差不能回家。爸爸則傷心地指未能找回兒子的手、腳及頭，希望警方及搜救隊可以幫忙找回。

延伸閱讀：

印26歲人妻拒23歲男求愛 遭潑酸致死遺3子女 疑犯擬槍殺其夫

兒子帶懷孕女友回家 英漢黑面拒聊天 2年後竟搭上搞大肚兼同居

文章授權轉載自《香港01》